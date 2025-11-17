60.000 lao động tại Hà Nội được hỗ trợ 1 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán

Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đã có kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, đơn vị này có nhiều hoạt động chăm lo cho đoàn viên, lao động dịp Tết, trong đó hướng đến ưu tiên người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh, mất việc, giảm giờ làm hoặc bị nợ tiền lương, tiền thưởng.

Trường hợp thuộc gia đình chính sách, dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa về quê đón Tết hoặc ở lại đơn vị, doanh nghiệp làm việc cũng được hỗ trợ.

Cụ thể, có 60.000 đoàn viên, lao động trong thành phố được hỗ trợ với mức 1 triệu đồng/người. Riêng trường hợp được lãnh đạo thủ đô trực tiếp thăm, chúc Tết sẽ được tặng thêm một suất quà 300.000 đồng.

Năm nay, chợ Tết Công đoàn sẽ mở cửa hai điểm là khu nhà ở xã hội (xã Thiên Lộc) từ 31/1/2026 đến 1/2/2026 và Cung văn hóa Lao động hữu nghị Việt Xô (phường Cửa Nam) từ 7/2/2026 đến 8/2/2026.

Chuyến xe miễn phí đưa công nhân về quê đón Tết cùng gia đình (Ảnh: Hải Nguyễn).

Theo đó, có 6.000 phiếu mua hàng trị giá 500.000 đồng và 6.000 suất quà "0 đồng" trị giá 300.000 đồng sẽ được phát cho người lao động. Đặc biệt, hàng hóa và nhu yếu phẩm sẽ giảm giá ít nhất 10% so với thực tế.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội có thêm 9.300 phiếu mua hàng trực tuyến trên sàn thương mại điện tử, ưu tiên người không nhận được phiếu mua hàng trực tiếp.

Tại 84 công đoàn xã, phường, tổ chức công đoàn sẽ tổ chức chương trình Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng với nhiều hoạt động như văn nghệ, tặng quà, thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, bốc thăm trúng thưởng…

Đơn vị này cũng tổ chức 30 chuyến xe miễn phí (1.200 người lao động) xuất phát từ Khu công nghiệp Thăng Long vào ngày 14/2/2026, tức 27 tháng Chạp.

Đồng thời, 5.500 người khác sẽ được hỗ trợ 300.000-700.000 đồng tiền vé tùy địa phương, kể cả trường hợp về quê ở phía Nam hay miền núi phía Bắc.

Các công đoàn cơ sở cũng được khuyến khích tổ chức "Tết không xa nhà" cho người lao động ở lại thủ đô làm việc qua bữa cơm tất niên Công đoàn hay Tết không xa nhà.