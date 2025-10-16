Nhóm lao động sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026

Theo kế hoạch, dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tổ chức thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp.

Cụ thể, đoàn sẽ thăm, tặng quà, chúc tết đoàn viên, người lao động tại các doanh nghiệp, đơn vị (trong các khu công nghiệp, khu chế xuất) có kết quả sản xuất, kinh doanh nổi bật, đông công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, vùng sâu - vùng xa, ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.

Mức hỗ trợ dự kiến là 1,3 triệu đồng/người, bao gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 300.000 đồng là quà hiện vật. Kinh phí thực hiện được chi từ quỹ hoạt động thường xuyên tại cấp Tổng Liên đoàn.

Bên cạnh đó, chương trình “Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026” sẽ được tổ chức trực tiếp nhằm cung cấp các mặt hàng, dịch vụ thiết yếu, chất lượng với giá ưu đãi, tặng phiếu mua hàng, tặng sản phẩm với giá “0 đồng”, giảm giá, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, tặng quà, tư vấn pháp luật, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc, thay dầu xe máy miễn phí... cho đoàn viên, người lao động.

Chương trình diễn ra theo hình thức trực tiếp được Tổng Liên đoàn tổ chức tại 1 địa phương có đông công nhân, người lao động.

Ngoài ra, Tổng Liên đoàn hỗ trợ một số tỉnh, thành phố phía Nam (TPHCM, Đồng Nai, Tây Ninh) tổ chức chuyến xe, chuyến tàu, chuyến bay đưa, đón người lao động về quê đón Tết ở miền Trung (Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa) và miền Bắc.