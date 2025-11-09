Điều kiện để người lao động được nhận 2 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán

Thực hiện Kế hoạch 34/KH-TLĐ năm 2025 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động nhằm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động ngành y tế nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Theo đó, Công đoàn Y tế Việt Nam sẽ tổ chức chương trình "Chợ Tết Công đoàn - Xuân 2026" với những gian hàng 0 đồng, giảm giá, ưu đãi; khám chữa bệnh; tư vấn pháp luật cùng các chương trình tổ chức trao quà, thăm hỏi đoàn viên, người lao động.

Đơn vị này cũng sẽ hỗ trợ 1 triệu đồng/người với trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, ốm đau nằm viện dài ngày đang điều trị tại bệnh viện, bị giảm thời gian làm việc, mất việc làm, bị nợ tiền lương, tiền thưởng.

Công đoàn hỗ trợ công nhân dịp Tết (Ảnh: Văn Quân).

Bên cạnh đó, người lao động thuộc gia đình chính sách, người dân tộc thiểu số, nhiều năm chưa có điều kiện về quê đón Tết; đoàn viên, người lao động ở lại đơn vị, doanh nghiệp để công tác, sản xuất, kinh doanh trong dịp Tết; cán bộ công đoàn, đoàn viên di chuyển xa, mất việc làm do đơn vị thu hẹp sản xuất hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp hoặc bị ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, hỏa hoạn,... do các Công đoàn cơ sở bình xét gửi về cũng thuộc diện được hỗ trợ.

Trường hợp đặc biệt khác sẽ do Ban Thường vụ Công đoàn Y tế Việt Nam quyết định trên cơ sở thực hiện theo Quyết định số 1411/QĐ-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn quy định về tiêu chuẩn, định mức chế độ chỉ tiêu trong các cơ quan Công đoàn. Những trường hợp này có mức chăm lo tối đa 2 triệu đồng/người.

Hồ sơ đề nghị hỗ trợ bao gồm: Tờ trình; biên bản họp xét; danh sách số lượng đoàn viên, người lao động đề nghị hỗ trợ theo đó nêu rõ hoàn cảnh từng trường hợp, mức đề xuất hỗ trợ; minh chứng hoàn cảnh kèm theo.

Để tránh trùng lặp đối tượng đã được hỗ trợ, Công đoàn Y tế Việt Nam đề nghị Công đoàn cơ sở không đề xuất các trường hợp đã được hỗ trợ theo Công văn 246/CĐYT ngày 8/8/2025 về việc hỗ trợ đoàn viên bị tai nạn lao động mắc bệnh nghề nghiệp, mắc bệnh hiểm nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh.