20.000 việc làm đang chờ người lao động TPHCM, quá nửa là công nhân may

Ngày hội kết nối việc làm cho đoàn viên Công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động trên địa bàn TPHCM dự kiến tổ chức vào ngày 17/12 tại Cung văn hóa Lao động TPHCM.

Ngày hội này được xem như là sàn giao dịch việc làm lớn nhất trong năm 2023 do Liên đoàn Lao động TPHCM phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Thành đoàn và Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố tổ chức.

Trong gần 100 doanh nghiệp đăng ký tuyển dụng tại ngày hội, công ty TNHH Worldon Việt Nam (Khu công nghiệp Đông Nam, Củ Chi) tuyển nhiều nhất với gần 8.000 vị trí việc làm, chủ yếu là công nhân may, cắt, in… Nguyên nhân là đơn vị này đang mở rộng sản xuất, xây dựng hoàn tất nhà máy mới nên cần nhiều công nhân.

Một doanh nghiệp may mặc khác cần tuyển nhiều lao động là công ty TNHH Đông Nam Việt Nam (xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn) với nhu cầu 800 công nhân may. Một số doanh nghiệp may mặc, giày da khác trên địa bàn TPHCM cũng có nhu cầu tuyển dụng cho đơn hàng cuối năm, tuy nhiên, chỉ ở mức 100-200 lao động.

Một số doanh nghiệp may mặc vẫn có đơn hàng và cần tuyển lao động (Ảnh minh họa: Phạm Nguyễn).

Ngoài các ngành thâm dụng lao động, các doanh nghiệp dịch vụ cũng tuyển dụng nhiều lao động thời vụ nhằm đáp ứng nhu cầu kinh doanh dịp Tết. Nhu cầu cao nhất là công ty CP Trung tâm thương mại LOTTE Việt Nam cần tuyển dụng 1.000 nhân viên thời vụ. Công ty CP Máy Tính Viện cũng có nhu cầu tuyển dụng 1.000 kỹ thuật viên sửa chữa, bảo hành.

Ngoài hoạt động giới thiệu việc làm, ngày hội 17/12 còn có nhiều chương trình khác như: thông tin về xu hướng việc làm cho người lao động, tuyên truyền các chính sách về bảo hiểm xã hội và hướng dẫn cài đặt phần mềm VssID, hướng dẫn hồ sơ các chương trình vay vốn ưu đãi cho công nhân…

Trước ngày hội này, Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM cũng đã tổ chức rất thành công sàn giao dịch việc làm trực tiếp và trực tuyến liên kết khu vực TPHCM với các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh lân cận vào ngày 24/11.

Sàn giao dịch việc làm này có 16 Trung tâm dịch vụ việc làm và 30 doanh nghiệp tuyển dụng lao động tham gia, thu hút hơn 1.200 người lao động đến tìm kiếm việc làm. Ngay tại ngày diễn ra sàn giao dịch, các doanh nghiệp đã trực tiếp tuyển dụng hàng trăm vị trí việc làm ở các lĩnh vực: công nghệ thông tin, đầu bếp, lễ tân…

Theo ông Lê Văn Thinh, Giám đốc Sở LĐ-TB&XH TPHCM, hoạt động này không chỉ là nơi để người lao động tìm kiếm cơ hội việc làm, doanh nghiệp tuyển dụng được nguồn nhân lực chất lượng mà còn mở rộng cơ hội kết nối giữa TPHCM với các tỉnh lân cận thông qua việc chia sẻ, học tập kinh nghiệm tổ chức sàn giao dịch việc làm.