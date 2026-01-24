Xuất khẩu dừa lần đầu vượt thanh long, thu về hơn nửa tỷ USD

Năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng với 8,56 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2024. Trong đó, sầu riêng với kim ngạch khoảng 3,86 tỷ USD, chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Đáng chú ý là mặt hàng dừa đã vượt qua thanh long trở thành trái cây có kim ngạch lớn thứ 2 với giá trị gần 534 triệu USD, tăng gần 37% so với năm 2024.

Thanh long đứng thứ 3 với kim ngạch hơn 525 triệu USD, giảm 1,5% so với năm 2024. Theo sau là hạt dẻ cười đạt hơn 466 triệu USD, tăng 72,3%; xoài 409 triệu USD, tăng 10,4%, chuối 405 triệu USD, tăng 6,6%...

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), việc ký kết Nghị định thư xuất khẩu dừa tươi sang Trung Quốc đã tạo cú hích lớn cho mặt hàng này trong năm vừa qua.

Xuất khẩu thanh long dù chịu sự cạnh tranh lớn nhưng vẫn duy trì trong nhóm tỷ trọng cao nhờ chuyển hướng sang các thị trường như Ấn Độ và Trung Đông. Các loại khác như xoài, bưởi, chanh leo và nhãn ghi nhận mức tăng trưởng ổn định. Đặc biệt, chanh leo đã chiếm tỷ trọng đáng kể (khoảng 25%) trong cơ cấu sản phẩm xuất khẩu sang thị trường EU.

Trồng dừa là sinh kế của đại bộ phận người dân Bến Tre (Ảnh: CTV).

Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 5,5 tỷ USD, nhờ ký kết thêm các Nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, giúp giá trị đơn hàng ổn định hơn.

Cục Xuất nhập khẩu đánh giá cơ cấu thị trường xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong năm 2025 cho thấy Việt Nam đang giảm dần sự phụ thuộc vào việc xuất khẩu sang Trung Quốc và bắt đầu khẳng định thương hiệu tại các quốc gia có tiêu chuẩn kỹ thuật cao. Đặc biệt, phân khúc rau quả chế biến đã tăng lên chiếm hơn 30% cơ cấu sản phẩm xuất khẩu, giúp nâng cao giá trị xuất khẩu.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Việt Nam hiện có khoảng 200.000ha trồng dừa, với sản lượng đạt 2 triệu tấn mỗi năm. Đáng chú ý, khoảng 1/3 diện tích đã đạt chuẩn hữu cơ theo tiêu chuẩn của Mỹ và châu Âu, tập trung chủ yếu tại miền Trung và Đồng bằng sông Cửu Long.

Riêng tại Bến Tre cũ (nay là tỉnh Vĩnh Long) có hơn 80.000ha diện tích trồng dừa, lớn nhất cả nước. Trồng dừa là sinh kế của hơn 70% người dân tại địa phương này.