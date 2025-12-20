Kim ngạch xuất nhập khẩu dự kiến vượt 900 tỷ USD, động lực từ đâu?

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt 883,7 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất của Cục Hải quan (Bộ Tài chính), trong nửa đầu tháng 12 (1/12-15/12), kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam đạt 22,16 tỷ USD. Trong đó, có hai nhóm hàng đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên gồm: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện với 7,15 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 3,05 tỷ USD.

Tính đến hết ngày 15/12, tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước đạt 432,54 tỷ USD, tăng 19,43% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 70,73 tỷ USD.

Ở chiều ngược lại, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt 20,2 tỷ USD. Trong giai đoạn này, có 5 nhóm hàng xuất khẩu đạt kim ngạch từ 1 tỷ USD trở lên, gồm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 4,98 tỷ USD; máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng đạt 2,41 tỷ USD; điện thoại và linh kiện đạt 1,97 tỷ USD; hàng dệt may đạt 1,64 tỷ USD; giày dép các loại đạt 1,08 tỷ USD.

Lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/12, tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước đạt 451,18 tỷ USD, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng 65,33 tỷ USD.

Cảng Phước An tại Đồng Nai (Ảnh: Phước Tuần).

Như vậy, đến hết 15/12, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 883,7 tỷ USD. Dự kiến, con số này có thể vượt 900 tỷ USD đến cuối năm. Với kỷ lục mới này, Việt Nam sẽ vào nhóm 15 cường quốc thương mại toàn cầu - tạo bệ phóng mới cho tăng trưởng kinh tế.

Thực tế cho thấy, hoạt động xuất nhập khẩu của Việt Nam duy trì đà tăng trưởng mạnh mẽ trong nhiều năm qua. Từ mốc 100 tỷ USD vào năm 2009, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đã tăng gấp khoảng 9 lần sau 16 năm. Cùng với đó, số lượng mặt hàng xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD cũng gia tăng nhanh, từ 10 mặt hàng năm 2007 lên như hiện nay.

Song song với sự mở rộng về quy mô, thị trường xuất khẩu của Việt Nam ngày càng đa dạng. Số thị trường xuất khẩu đạt kim ngạch trên 1 tỷ USD đã tăng từ 27 thị trường vào năm 2013 lên 35 thị trường vào cuối năm ngoái.

Ngoài ra, đây cũng là lần đầu Việt Nam ghi nhận một nhóm hàng xuất khẩu cán mốc kim ngạch 100 tỷ USD khi xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 101,98 tỷ USD.

Riêng nửa đầu tháng 12, kim ngạch nhóm hàng này đạt 4,98 tỷ USD, tăng 48,73% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng hơn 33,4 tỷ USD, đồng thời vượt xa kim ngạch cả năm 2024.

Với kết quả này, máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tiếp tục là nhóm hàng xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 22,6% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước, đóng vai trò động lực chủ lực thúc đẩy tăng trưởng xuất khẩu năm 2025. Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của nhóm hàng này với 37,9 tỷ USD, tăng 80,7%, tiếp theo là Trung Quốc, Châu Âu, Hồng Kông (Trung Quốc) và Hàn Quốc, đều ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Mỹ dẫn dắt đà tăng xuất khẩu

Trước đó, số liệu 11 tháng đầu năm cho thấy Mỹ tiếp tục là động lực lớn nhất của xuất khẩu Việt Nam. Trong 11 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt 138,61 tỷ USD, tăng 27,2% và đóng góp gần 50% mức tăng xuất khẩu chung của cả nước.

Các nhóm hàng xuất khẩu chủ lực sang Mỹ tiếp tục là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, máy móc thiết bị, dệt may, giày dép và đồ gỗ. Riêng nhóm máy vi tính, linh kiện điện tử tăng tới 80,7%, cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của Việt Nam trong chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu.

Cảng Phước An đã huy động nhân lực và máy móc để hạ tải nhanh các container từ tàu xuống cảng (Ảnh: Phước Tuần).

Trung Quốc giữ vị trí thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam, với kim ngạch 63,16 tỷ USD, tăng 14,8%. Đáng chú ý, nhiều nhóm hàng nông sản, thủy sản và linh kiện điện tử duy trì đà tăng tốt, phản ánh hiệu quả của việc mở rộng cửa thị trường và tận dụng lợi thế địa lý.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc vẫn là nguồn nhập khẩu lớn nhất, với kim ngạch 167,5 tỷ USD, chiếm 41% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước. Nhập khẩu tập trung vào máy vi tính, linh kiện điện tử, máy móc thiết bị và nguyên phụ liệu sản xuất, cho thấy mối liên kết sâu giữa sản xuất trong nước và nguồn cung từ thị trường này.

Cùng với các thị trường lớn, chủ đạo là Mỹ, Trung Quốc, thống kê của Cục Hải quan cho thấy, thị trường Châu Âu, ASEAN vẫn duy trì tăng trưởng ổn định.

Cụ thể, xuất khẩu sang châu Âu đạt 51,16 tỷ USD, tăng 7,9%, tiếp tục giữ vai trò là thị trường lớn, ổn định, nhất là với các nhóm hàng dệt may, giày dép, gỗ và nông sản chế biến. Trong khi đó, xuất khẩu sang ASEAN đạt gần 35 tỷ USD, tăng 3,2%, phản ánh nhu cầu phục hồi chậm hơn nhưng vẫn duy trì xu hướng tích cực.