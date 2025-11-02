Việt Nam thu hơn 1,3 tỷ USD từ xuất khẩu rau quả chế biến

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu từ Cục Hải quan cho biết trong quý III, trị giá xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến đạt 507 triệu USD, tăng 47,4% so với quý III/2024. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu sản phẩm rau quả chế biến của Việt Nam đạt 1,34 tỷ USD, tăng hơn 38% so với cùng kỳ năm trước.

Các sản phẩm từ dừa, chanh leo, hạt dẻ cười, hạnh nhân là nhóm mặt hàng xuất khẩu chủ lực. Trong đó, hàng chế biến từ dừa và chanh leo được các nước tăng mua, lần lượt đạt trên 259 triệu USD và 138 triệu USD trong 9 tháng.

Trung Quốc là thị trường mua nhiều rau quả chế biến từ Việt Nam. Ngoài ra, rau quả chế biến từ Việt Nam còn xuất khẩu nhiều sang Mỹ, Hàn Quốc, Hà Lan và Nhật Bản… So với cùng kỳ năm 2024, trị giá xuất khẩu hầu hết mặt hàng rau quả chế biến của Việt Nam trong quý III tăng mạnh.

Thu hoạch sầu riêng tại tỉnh Đắk Lắk (Ảnh: Dương Phong).

Xuất khẩu rau quả chế biến tăng trưởng mạnh đến từ việc doanh nghiệp đã mạnh dạn đầu tư dây chuyền hiện đại, mở rộng vùng chuyên canh và nâng cao chất lượng nguyên liệu, đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao từ thị trường quốc tế.

Theo Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030, Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 đạt kim ngạch xuất khẩu rau quả 8-10 tỷ USD, trong đó sản phẩm chế biến chiếm trên 30% tổng giá trị. Công suất chế biến dự kiến đạt 2 triệu tấn sản phẩm/năm, gấp gần 2 lần so với năm 2020.

Đề án cũng hướng tới thu hút 50-60 cơ sở chế biến quy mô lớn và vừa, đồng thời xây dựng các tập đoàn chế biến rau quả hiện đại, có năng lực cạnh tranh quốc tế và vị thế ngang tầm khu vực.