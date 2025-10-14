Trước Shark Bình, đã có 3 “cá mập” vướng vòng lao lý, bê bối kinh doanh

Shark Tank Việt Nam là chương trình truyền hình thực tế dành cho các startup (doanh nghiệp khởi nghiệp), nơi các ‘cá mập’ - những doanh nhân có tiếng - rót vốn đầu tư. Trải qua 7 mùa với 100 tập, chương trình đã giới thiệu khoảng 300 công ty khởi nghiệp gọi vốn, trong đó 199 thương vụ nhận được đề nghị đầu tư

Ghi nhận, danh sách “cá mập” có khoảng 20 người, với những cái tên quen thuộc như Shark Trần Anh Vương, Phạm Thanh Hưng, Thái Vân Linh, Nguyễn Xuân Phú, Lê Đăng Khoa. Sau này xuất hiện thêm các Shark để lại ấn tượng cho người xem như Shark Lê Hùng Anh, Đỗ Liên, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Mạnh Dũng, Erik Jonsson, Bùi Quang Minh...

Trong danh sách trên có nhiều Shark đã vướng vòng lao lý, hoặc lùm xùm về kinh doanh.

Mới nhất, ông Nguyễn Hòa Bình (thường gọi là Shark Bình) đã bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan dự án tiền số AntEx.

Đầu tháng 10, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Đức Long cho biết đã tiếp nhận phản ánh về dự án tiền ảo blockchain AntEx liên quan Shark Bình qua truyền thông. Ông Long chưa thông tin về kết quả xác minh song cho hay một nhà đầu tư trú tại tỉnh Ninh Bình đã gửi đơn trình báo về khoản đầu tư 2.000 USD (khoảng 47 triệu đồng) và bị mất sạch.

Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực chốt deal nhất trên truyền hình. Tuy nhiên, sau 5 mùa ngồi "ghế nóng", vị doanh nhân thừa nhận tỷ lệ giải ngân của ông khá thấp, chỉ khoảng 15% và 85% còn lại là do startup "bùng" hoặc số liệu trình bày không đúng với thực tế.

Gần đây, doanh nhân này vướng lùm xùm liên quan dự án tiền ảo AntEx - nơi ông từng đầu tư 2,5 triệu USD thông qua quỹ Next100Blockchain và giữ vai trò cố vấn chiến lược.

Shark Thủy vướng vòng lao lý

Shark Thủy vướng vòng lao lý (Ảnh: DT).

Cũng nổi lên từ Shark Tank Việt Nam trong 3 mùa đầu tiên, ông Nguyễn Ngọc Thủy - Chủ tịch Công ty cổ phần Tập đoàn Giáo dục EGroup - góp mặt trong chương trình Shark Tank Việt Nam với 9 thương vụ đầu tư đình đám như cam kết rót 500.000 USD vào Magic Book; góp vốn 100 tỷ đồng vào chuỗi Soya Garden...

Tuy nhiên, sau đại dịch Covid-19, hệ thống trung tâm tiếng Anh của EGroup rơi vào khủng hoảng, phải đóng cửa hàng loạt, dẫn đến áp lực tài chính và mất cân đối dòng tiền. Ông Thủy sau đó vướng nhiều lùm xùm liên quan việc nợ lương nhân viên, nợ học phí phụ huynh và chậm thanh toán cho nhà đầu tư.

Dù từng nỗ lực tái cấu trúc, hoán đổi công nợ bằng các gói đầu tư, khóa học hay tài sản khác, EGroup vẫn không thể giải quyết dứt điểm nghĩa vụ tài chính. Tháng 3/2024, Shark Thủy bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đến tháng 12/2024, Shark Thủy bị khởi tố thêm tội đưa hối lộ.

Theo cơ quan điều tra, từ năm 2015 đến năm 2023, ông Thủy cùng các đối tượng liên quan có hành vi bán cổ phần khống Tập đoàn Egroup để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị hại trong vụ án được xác định là các nhà đầu tư sở hữu cổ phần của Tập đoàn Egroup tại thời điểm khởi tố vụ án.

Shark Tam lĩnh án tù vì trốn thuế, buôn lậu

Shark Tam lĩnh án tù vì trốn thuế (Ảnh: DT).

Cũng trong năm nay, ông Phạm Văn Tam, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn điện tử Asanzo Việt Nam (được gọi là Shark Tam), vừa bị khởi tố.

Nổi lên khi có mặt trong danh sách "cá mập" tại Shark Tank mùa 3 (năm 2019), Shark Tam sau đó đã dính hàng loạt lùm xùm liên quan đến nghi vấn sản phẩm Asanzo là "hàng Trung Quốc đội lốt hàng Việt".

Dù cơ quan chức năng sau đó đã đưa ra các thông báo về việc hoạt động của Asanzo là “phù hợp quy định”, không lừa dối khách hàng, nhưng việc vướng vào lùm xùm nguồn gốc xuất xứ đã khiến Asanzo tụt lại trên thị trường điện tử.

Bên cạnh đó, cơ quan Hải quan còn cho biết công ty của vị "cá mập" này còn có nhiều dấu hiệu trốn thuế hàng chục tỷ đồng. Doanh nghiệp có hành vi để ngoài sổ sách kế toán, không xuất hóa đơn giá trị gia tăng, ghi giá trên hóa đơn cao hơn thực tế... để trốn thuế.

Đến tháng 6/2024, Công an TPHCM khởi tố và bắt tạm giam ông Phạm Văn Tam cùng một số lãnh đạo Asanzo với cáo buộc trốn thuế. Sau đó, Toà án nhân dân TPHCM tuyên phạt ông Tam 2 tỷ đồng về tội Trốn thuế, 4 năm 6 tháng tù về tội Buôn lậu.

Shark Khải cũng vướng bê bối trong kinh doanh

Shark Khải cũng vướng bê bối trong kinh doanh (Ảnh: SharkTank).

Một “cá mập” khác là ông Hoàng Khải cũng vướng lùm xùm.

Vào cuối tháng 10/2017, fanpage của Shark Tank Việt Nam đã đăng tải thông báo, doanh nhân Hoàng Khải - người giữ vai trò một trong những nhà đầu tư khách mời của chương trình Shark Tank Việt Nam đã quyết định rút khỏi chương trình để tập trung vào các công việc của công ty.

Ông Hoàng Khải được biết đến là người sở hữu thương hiệu khăn tơ lụa Khaisilk, được định vị là sản phẩm cao cấp. Thương hiệu lụa Khaisilk ra đời vào cuối những năm 1980 tại Hà Nội nhắm tới phân khúc khách hàng cao cấp. Giá một chiếc khăn từ vài trăm tới vài triệu đồng.

Sau khi bị khách hàng phát hiện một sản phẩm của Tập đoàn Khải Silk bán ra có tới 2 nhãn mác là “KHAISILK - Made in Việt Nam” và “Made in China”, ngày 25/10/2017, ông Khải thừa nhận có bán hàng tơ lụa xuất xứ từ Trung Quốc và cúi đầu xin lỗi người tiêu dùng.

Sau đó, Bộ Công Thương yêu cầu chuyển hồ sơ vụ việc sang cơ quan công an Hà Nội. Bất ngờ hơn, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra còn phát hiện khăn lụa Khaisilk không có thành phần lụa như công bố.

Ngoài ra, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương còn phát hiện hàng loạt sai phạm của Công ty TNHH Khải Đức - công ty quản lý thương hiệu Khaisilk như vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng; vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn. Có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa và che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng….