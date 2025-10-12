4 trụ cột NextTech định giá tỷ USD của Shark Bình đang kinh doanh ra sao?

Mới nhất, cư dân mạng phát hiện ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) đã có những thay đổi âm thầm ở tài khoản có tick xanh Nguyễn Hòa Bình - page chính thức có hơn 700.000 người theo dõi.

Video giới thiệu và video chính thức của livestream giao lưu kiến thức kinh doanh và cuộc sống: Tư duy lãnh đạo trong thời kỳ biến động vào ngày 6/10 vừa qua đã "biến mất" chưa rõ lý do.

Cũng trong chiều 6/10, tại họp báo, đại diện Công an TP Hà Nội cho biết, trước những nghi vấn liên quan doanh nhân Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) và dự án tiền ảo AntEx, cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, điều tra. Hiện cơ quan Công an đã tiếp nhận một đơn trình báo của cá nhân bị chiếm đoạt khoảng 2.000 USD.

Trước những lùm xùm, NextTech của Shark Bình từng được truyền thông nêu mục tiêu định giá lên đến hàng tỷ USD. Cá nhân ông này còn đầu tư mạnh vào chứng khoán, bất động sản.

Hệ sinh thái NextTech từng được định giá hàng tỷ USD

4 trụ cột của NextTech (Ảnh: Tri Túc).

Shark Bình khởi nghiệp năm 2001 với Công ty cổ phần Giải pháp Phần mềm Hòa Bình (PeaceSoft), ban đầu phát triển phần mềm cho doanh nghiệp rồi chuyển sang thương mại điện tử.

Chỉ sau 3 năm, PeaceSoft được định giá khoảng 6 triệu USD, trong đó Shark Bình sở hữu khoảng 2 triệu USD.

Bước ngoặt lớn đến năm 2013 khi PeaceSoft tái cấu trúc thành Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Công nghệ Tương lai - tiền thân của Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech (NextTech Group).

Ông Bình giữ vai trò Chủ tịch HĐQT kiêm Người đại diện pháp luật, mục tiêu của NextTech là xây dựng tổ hợp công nghệ có giá trị tỷ USD, và được kỳ vọng như “Alibaba của Việt Nam”.

Theo công bố, NextTech đầu tư vào khoảng 20 doanh nghiệp thuộc 4 lĩnh vực là công nghệ tài chính, thương mại điện tử, logistics điện tử và giáo dục - xã hội.

4 trụ cột đang kinh doanh ra sao?

Đầu tiên, mảng công nghệ tài chính có các tên tuổi quen thuộc như Ngân Lượng, Vimo, AlePay, mPOS, NextPay. Đây là mảng tăng trưởng chính của hệ sinh thái NextTech.

Trong đó, cổng thanh toán Ngân Lượng thành lập ngày 10/9/2012, từng tăng vốn nhiều lần từ 52,7 tỷ đồng lên gần 370 tỷ đồng trước khi giảm trở lại 52,7 tỷ đồng vào đầu năm 2024.

Song song, giai đoạn 2017-2022, hai ví điện tử Vimo và NextPay liên tục báo lãi, trái ngược với phần lớn ví điện tử khác trên thị trường. Năm 2022, NextPay ghi nhận lợi nhuận hơn 165 tỷ đồng.

Thứ hai, mảng thương mại điện tử gồm Bot Bán Hàng, Cnvloyalty, Coolmate, Ladipage, Myspa.

Ở mảng này, thương vụ được cho là thành công nhất là Coolmate, trong chia sẻ tại chương trình The Investors mùa 2, ông Bình “khoe” sau nhiều vòng gọi vốn, định giá của Coolmate đã chạm mốc 2.000 tỷ đồng, mang lại khoản lợi nhuận gấp vài chục lần cho danh mục đầu tư của ông.

Ông Nguyễn Hoà Bình đầu tư 500.000 USD cho Coolmate tại Shark Tank mùa 2 (Ảnh: SharkTank).

Thứ ba, mảng logistics điện tử có Boxme, HeyU, FastGo - đang hoạt động cầm chừng

Cuối cùng, mảng giáo dục - xã hội có TopCV, Schola và Tick.com.

Trong số này, TopCV được biết đến là nền tảng công nghệ tuyển dụng hàng đầu Việt Nam, cung cấp các công cụ giúp ứng viên tạo CV, tìm việc làm và nhà tuyển dụng tìm ứng viên phù hợp. Hiện, TopCV vẫn là lựa chọn ưu tiên của nhiều ứng viên đang tìm việc.

Với 4 trụ cột trên, giai đoạn phát triển mạnh, hệ sinh thái của Shark Bình từng được truyền thông đưa tin định giá lên đến 1 tỷ USD.

Thực tế, NextTech cũng trải qua nhiều thay đổi về vốn và cơ cấu sở hữu. Năm 2020, vốn điều lệ tăng từ 100 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng, sau đó giảm mạnh xuống còn 4,2 tỷ đồng vào tháng 10/2023. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn duy trì tỷ lệ sở hữu 70%.