Người thay Shark Bình làm Tổng giám đốc Tập đoàn NextTech là ai?

Như Dân trí vừa đưa tin, ông Nguyễn Hòa Bình (còn được gọi là Shark Bình) đã bị khởi tố và bắt tạm giam. Theo cơ quan công an, từ tháng 8 đến 12/2021, ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng cộng sự phát triển và quảng bá dự án “đồng tiền số AntEx”, kêu gọi đầu tư thông qua việc lập Quỹ “Next100 Blockchain” với cam kết rót 50 triệu USD vào các dự án công nghệ.

Tuy nhiên, đây là dự án chưa được thẩm định, có dấu hiệu thao túng giao dịch để rút tiền. Nhóm sáng lập đã phát hành 33,2 tỷ token AntEx, bán cho khoảng 30.000 nhà đầu tư, thu về khoảng 117 tỷ đồng.

Shark Bình sinh năm 1981, là một trong những doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực công nghệ tại Việt Nam. Năm 2019, ông Bình tham gia gameshow Shark Tank, tên gọi Shark Bình cũng xuất hiện từ thời điểm đó.

Gắn với sự nghiệp và tên tuổi của Shark Bình là Tập đoàn NextTech thành lập từ năm 2013, hoạt động trong các lĩnh vực fintech (tài chính - công nghệ), thương mại điện tử, logistics (quản lý - vận chuyển hàng hóa), đầu tư startup (doanh nghiệp khởi nghiệp) với các thương hiệu như Nganluong.vn, BoxMe, mPOS, Vimo...

Tuy nhiên, từ năm 2022, Shark Bình bắt đầu chia sẻ quyền điều hành tại NextTech khi liên tục có sự thay đổi ở vị trí Tổng giám đốc và Người đại diện theo pháp luật. Cụ thể, chức vụ này lần lượt được chuyển từ ông Đào Minh Phú sang ông Đào Mạnh Dũng (SN 1982), người đảm nhiệm từ tháng 4/2024 đến nay.

Từ tháng 4/2024, Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech do ông Đào Mạnh Dũng làm Tổng giám đốc và Người đại diện pháp luật (Ảnh: Chụp màn hình).

Ông Dũng được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật của NextTech không lâu sau khi Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải xuất hiện với tư cách cổ đông mới, nắm giữ 0,5% vốn trong lần thay đổi đăng ký doanh nghiệp tháng 11/2023.

Công ty TNHH Đầu tư Phúc An Hải được thành lập vào tháng 8/2023 với vốn điều lệ 3,8 tỷ đồng, do chính ông Dũng làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Đến tháng 7/2024, công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 127 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Dũng cũng là Người đại diện theo pháp luật của loạt doanh nghiệp khác, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến Shark Bình.

Chẳng hạn như Công ty cổ phần Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Nextland; Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Univest; Công ty TNHH MTV dịch vụ quản lý MD; Công ty cổ phần đầu tư Nextfin và Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Dược mỹ phẩm Love Nest Việt Nam... Tuy nhiên, nhiều công ty đã ngừng hoạt động hoặc ngừng kinh doanh có thời hạn.