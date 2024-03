VPBank kỳ vọng tăng trưởng mạnh trở lại trong năm 2024

Theo VPBank, những lợi thế kể trên đã bắt đầu có tác động tích cực vào hoạt động kinh doanh của ngân hàng từ quý trước. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất quý IV/2023 của ngân hàng đạt 2.708 tỷ đồng, tăng tới 96% so với cùng kỳ năm 2022. VPBank là một trong những ngân hàng có tăng trưởng hàng đầu trong quý cuối cùng của năm 2023.

Tại cuộc họp trực tuyến với các nhà đầu tư tháng 2/2024, bà Lưu Thị Thảo, Phó tổng giám đốc thường trực, Giám đốc điều hành cao cấp của VPBank, lý giải rằng lợi nhuận tăng trưởng đột biến trong quý IV/2023 khi VPBank ghi nhận chi phí vốn giảm rõ nét.

Cụ thể, chi phí vốn trong quý IV/2023 chỉ ở mức 5,6%, thấp hơn nhiều so với mức 6,4% quý trước đó. Chi phí vốn giảm mạnh là yếu tố quan trọng giúp NIM của ngân hàng cải thiện tích cực trong cùng kỳ, đạt mức 6,2% so với mức 5,6% của 2 quý liền trước đó.

Công ty chứng khoán MBS đầu tháng 3/2024 đã đưa ra một bản báo cáo phân tích về VPBank, trong đó dự báo chi phí vốn tiếp tục giảm trong năm 2024 khi các ngân hàng liên tục giảm lãi suất huy động và hiện đã thấp hơn mức đáy của giai đoạn Covid-19. Điều này giúp mặt bằng lãi suất cho vay toàn thị trường giảm theo giúp kích cầu tín dụng, nhưng sẽ giúp NIM của VPBank phục hồi mạnh mẽ hơn.

"Chúng tôi cũng dự báo mảng cho vay khách hàng cá nhân và cho vay tiêu dùng tăng trưởng mạnh trở lại kể từ nửa sau của năm 2024, giúp lợi suất tài sản của VPBank gia tăng," bản báo cáo phân tích của MBS nhận định.

VPBank được nhiều công ty chứng khoán dự báo sẽ có bước tăng tốc phát triển mạnh trong năm 2024 nhờ sở hữu lợi thế về vốn, chiến lược.

Bên cạnh sự hưởng lợi về chi phí vốn giảm, công ty chứng khoán Vietcap cho rằng sự mở rộng hoạt động kinh doanh sang phân khúc khách hàng doanh nghiệp FDI, với sự hỗ trợ của cổ đông chiến lược SMBC, cũng tạo ra sức bật mạnh cho VPBank trong năm 2024.

Kể từ tháng 3/2023, sau khi VPBank và SMBC ký thỏa thuận trở thành đối tác chiến lược, ngân hàng đã thành lập ngay trung tâm FDI để tiến vào phân khúc này. Theo lãnh đạo VPBank, đây là bước đi thức thời trong bối cảnh Việt Nam đang nổi lên là một điểm đến hấp dẫn với dòng vốn đầu tư nước ngoài.

SMBC đã có sẵn nguồn khách hàng FDI dồi dào ở trong và ngoài nước, VPBank có thể tận dụng lợi thế này để mở rộng danh mục cho vay một cách hiệu quả. Sự hợp tác này thực tế mang lại lợi ích cho cả hai bên, bởi nhiều khách hàng của SMBC cũng yêu cầu các dịch vụ do ngân hàng nội cung cấp. Nhờ vậy, cả SMBC và VPBank đều có thể mang lại sự hài lòng cao hơn cho khách hàng. Chiến lược hợp tác này đã giúp VPBank thu hút hơn 250 khách hàng doanh nghiệp FDI, tính tới cuối năm 2023.

Sự tăng trưởng trở lại cũng đang được kỳ vọng sẽ xuất hiện ở FE CREDIT sau thời gian tái cơ cấu, cải thiện chất lượng tài sản. Trong quý IV/2023, công ty ghi nhận 4.234 tỷ đồng thu nhập hoạt động, giảm 6,9% so với cùng kỳ nhưng lại tăng 0,6% so với quý liền trước. Mức giảm này đã cải thiện rất đáng kể so với mức giảm 15,4% và 27,1% so với cùng kỳ trong quý II và III/2023. Chi phí hoạt động trong quý giảm 32,8% so với một năm trước đó và giảm 10,2% so với quý trước.

"Chúng tôi cho rằng việc FE CREDIT ghi nhận mức lợi nhuận trước thuế dương trong 2 quý liên tiếp và chất lượng tài sản có dấu hiệu tạo đáy cho thấy áp lực trích lập trong những quý tiếp theo sẽ giảm dần. Ngoài ra, đà giảm của tăng trưởng dư nợ cũng bắt đầu chậm lại và tạo đáy trong quý III/2023 cũng gia tăng thêm kỳ vọng FE CREDIT có thể lấy lại đà tăng trưởng dương trong năm 2024 và đóng góp đáng kể vào khả năng sinh lợi của VPBank", MBS nhận định trong báo cáo, đồng thời đưa ra dự báo dư nợ của FE CREDIT có thể đạt 16,1% trong năm 2024.

Dựa trên những yếu tố kể trên và bối cảnh kinh tế đang dần phục hồi, bà Lưu Thị Thảo cho biết VPBank đang xây dựng kịch bản tăng trưởng ở mức cơ bản là khoảng 20%. Trong khi đó, MBS còn đưa ra mức dự báo lạc quan hơn rất nhiều. Theo MBS, nhờ thu nhập lãi thuần và ngoài lãi tăng mạnh lần lượt 47,1% và 28,2% trên nền thấp của 2023, tổng thu nhập hoạt động của VPBank trong năm 2024 sẽ tăng 42,7% so với cùng kỳ. Chi phí trích lập dự báo tăng 22,8% so với cùng kỳ giúp lợi nhuận sau thuế đạt 16.422 tỷ đồng, tăng 90,1% so với năm 2023.