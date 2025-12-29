Chứng khoán tuần qua: Áp lực chốt lời tại 1.800 điểm, chờ nhịp hồi phục mới

Thị trường chứng khoán tuần qua kết thúc tại mức 1.729,8 điểm, giảm hơn 13 điểm so với phiên liền trước. Áp lực lên chỉ số chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu “họ” Vingroup gồm VIC, VHM và VPL.

Ở chiều ngược lại, khối ngoại ghi nhận xu hướng mua ròng tích cực. Trong 4 phiên giao dịch đầu tuần, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng tổng cộng 2.660 tỷ đồng, tăng mạnh so với cùng kỳ tuần trước đó.

Theo nhận định của Công ty Chứng khoán Tiên Phong (TPS), tâm lý tiêu cực trên thị trường nhanh chóng được giải tỏa khi lực cầu chủ động xuất hiện rõ nét quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm. Thanh khoản gia tăng đáng kể cho thấy bên mua đã phần nào chấp nhận mặt bằng định giá hiện tại.

Mặc dù VN-Index vẫn giảm điểm so với phiên trước, chỉ số đã phục hồi gần 42 điểm từ mức thấp nhất trong ngày - một tín hiệu tích cực đáng chú ý. Trên cơ sở đó, VN-Index được kỳ vọng sớm kiểm định lại vùng kháng cự quanh 1.800 điểm trong các phiên tới.

Chứng khoán chịu áp lực tuần qua (Ảnh: Đăng Đức).

Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cũng cho biết việc chỉ số chịu áp lực giảm mạnh tại các vùng điểm cao cho thấy khả năng xuất hiện các nhịp rung lắc với biên độ lớn trong thời gian tới, do áp lực chốt lời ngắn hạn, đặc biệt tại các nhóm cổ phiếu dẫn dắt xu hướng như nhóm Vingroup.

Trước diễn biến này, VCBS khuyến nghị nhà đầu tư cân nhắc hạ tỷ trọng tại những cổ phiếu xuất hiện lực cung mạnh, đồng thời theo dõi sức mạnh thị trường trong các phiên tới để tìm kiếm cơ hội giải ngân khi VN-Index cân bằng trở lại.

Trong khi đó, Công ty Chứng khoán ACB (ACBS) đánh giá VN-Index đã tăng tốc mạnh và nhanh chóng tiếp cận ngưỡng kháng cự quan trọng 1.800 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng rõ rệt tại khu vực này khiến chỉ số đảo chiều giảm sâu và khép lại tuần giao dịch dưới mốc 1.730 điểm. Thanh khoản thị trường cải thiện tích cực, với phần lớn các phiên duy trì trên mức trung bình của tháng, cho thấy dòng tiền mua có dấu hiệu quay trở lại.

Trong thời gian tới, VN-Index nhiều khả năng sẽ giằng co quanh vùng hỗ trợ 1.700 điểm và được kỳ vọng hình thành nhịp hồi phục từ vùng giá này. Theo kịch bản tích cực, thị trường có thể quay lại đà tăng trong phiên đầu tuần.

Khả năng VN-Index thử thách vùng kháng cự 1.730-1.743 điểm, tương ứng với khoảng trống giảm giá hình thành trong phiên 26/12. Đáng chú ý, lực cầu tại nhóm cổ phiếu Vingroup gia tăng mạnh trong phiên này, trong khi chỉ số VNSmallcap đã hình thành mô hình tăng ngắn hạn.

Về chiến lược đầu tư, trong ngắn hạn (dưới 1 tháng), xu hướng thị trường được đánh giá ở mức trung tính. Nhà đầu tư được khuyến nghị tiếp tục mua và nắm giữ cổ phiếu với tỷ trọng khoảng 30-50% danh mục.

Trong trung hạn (1-5 tháng), thị trường vẫn trong giai đoạn tích lũy, cho thấy sự phân hóa có thể tiếp diễn với thanh khoản ở mức thấp. Tuy nhiên, nếu VN-Index vượt được ngưỡng kháng cự 1.745 điểm, xu hướng trung hạn có thể trở nên tích cực hơn. Theo đó, các nhà đầu tư có thể tiếp tục giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.