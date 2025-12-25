VN-Index lỡ hẹn 1.800 điểm sau tin Vingroup, thị trường có hồi phục?

Thị trường chứng khoán ngày 25/12 tăng điểm từ đầu phiên, có thời điểm chạm mức cao nhất lịch sử gần 1.806 điểm, sau đó gặp áp lực bán gia tăng mạnh mẽ về cuối phiên. Chỉ số lao dốc nhanh và đánh mất các ngưỡng hỗ trợ quan trọng, chủ yếu do áp lực bán từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM và VRE.

Diễn biến này khiến độ rộng thị trường chuyển sang trạng thái tiêu cực, qua đó gia tăng tâm lý thận trọng của nhà đầu tư, theo nhận định của Công ty chứng khoán Tiên Phong (TPS).

Vingroup rút lui khỏi dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam (Ảnh minh họa: VGP).

Đà giảm mạnh cuối phiên xảy ra khi Vingroup công bố thông tin rút đăng ký đầu tư dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, gây ảnh hưởng đến tâm lý nhà đầu tư. 21/25 nhóm ngành ghi nhận diễn biến tiêu cực, phản ánh độ lan tỏa giảm điểm trên toàn thị trường. Các ngành gây áp lực lớn lên thị trường như bất động sản, khai khoáng.

Chuyên gia của Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng trong phiên giao dịch kế tiếp, VN-Index có thể điều chỉnh về vùng hỗ trợ 1.710-1.715 điểm để tìm kiếm lực cầu cân bằng trở lại.

Cùng quan điểm này, Chứng khoán Yuanta Việt Nam nhận định thị trường có thể sẽ kiểm tra lại vùng 1.715-1.720 điểm trong phiên kế tiếp và nhịp điều chỉnh có thể nhanh chóng kết thúc. Theo đó, đây chỉ là nhịp điều chỉnh kỹ thuật sau khi các chỉ báo kỹ thuật của chỉ số VN-Index vào vùng quá mua, nhưng rủi ro của thị trường vẫn ở mức thấp nên kỳ vọng thị trường sẽ sớm quay trở lại đà tăng.

Xu hướng ngắn hạn của thị trường chung vẫn duy trì ở mức trung tính. Do đó, công ty chứng khoán khuyến nghị các nhà đầu tư có thể tận dụng nhịp điều chỉnh để mua và nắm giữ tỷ trọng cổ phiếu ở mức 30-50% danh mục.

Còn Công ty Chứng khoán Vietcombank (VCBS) cho rằng chỉ số chung khả năng cao sẽ tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm trong phiên giao dịch tiếp theo. Khả năng những nhịp rung lắc sẽ xuất hiện nhiều hơn, biên độ mạnh do áp lực chốt lời ngắn hạn, đặc biệt là các nhóm cổ phiếu đã và đang đóng vai trò dẫn dắt xu hướng đi lên của chỉ số chung.

Đơn vị này khuyến nghị nhà đầu tư có thể tạm thời hạ tỷ trọng đòn bẩy để quản trị rủi ro và hạn chế bắt đáy sớm; nên chờ đợi mặt bằng giá trên thị trường ổn định hơn trong những phiên tới rồi tìm kiếm cơ hội giải ngân mới.