VN-Index vẫn gặp áp lực giảm điểm, cổ phiếu Novaland diễn biến lạ

Thị trường chứng khoán ngày 16/3 ghi nhận phiên giao dịch thứ 3 liên tiếp, cổ phiếu NVL (Novaland) tăng trần. Trong phiên hôm nay, mã này dư mua giá trần gần 1,4 triệu đơn vị, đóng cửa ở mức 13.500 đồng/cổ phiếu.

Trong vòng 3 phiên, thị giá NVL đã tăng thêm 2.400 đồng/đơn vị, bất chấp những rung lắc của thị trường chung.

Cùng với Novaland, cổ phiếu MCH (Masan Consumer), VCK (Chứng khoán VPS) cũng tăng trần trong phiên này. Các cổ phiếu này, cùng với diễn biến tích cực từ một số mã khác như VHM, FPT, STB, LPB... đã góp phần ảnh hưởng tích cực đến chỉ số chung.

Tuy nhiên, áp lực điều chỉnh vẫn khiến VN-Index giảm hơn 3 điểm vào cuối phiên này, về khoảng 1.693 điểm. Gây áp lực mạnh mẽ nhất là nhóm cổ phiếu MWG (Đầu tư Thế Giới Di Động), VNM (Vinamilk)...

Cổ phiếu ngành dầu khí hôm nay tiếp tục phân hóa, một số mã giảm sàn như BSR, PVD. Mặt bằng chung, các mã đều giảm điểm, duy chỉ có PVS, PVB giữ sắc xanh.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 1.366 tỷ đồng trong phiên hôm nay. Các mã bị bán mạnh như BSR, VIC, PVD, VHM, STB, SSI. Ngược lại, MCH được mua ròng mạnh nhất, giá trị mua ròng đạt hơn 114 tỷ đồng.