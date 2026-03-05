Nhóm cổ phiếu dầu khí đảo chiều giảm mạnh, thị trường điều chỉnh cuối phiên

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 5/3, thị trường hưng phấn tăng điểm mạnh mẽ trong suốt buổi sáng và kéo dài qua đầu giờ chiều. Tuy nhiên từ 14h, áp lực điều chỉnh lan rộng. VN-Index kết thúc trong sắc đỏ, giảm 9,76 điểm, còn 1.808,51 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE giảm khoảng 27% so với hôm qua, về mức 35.395 tỷ đồng.

Nếu như những phiên đầu tuần, dưới tác động từ "sức nóng" chiến sự Trung Đông, các cổ phiếu dầu khí - năng lượng đồng loạt tăng trần thì đến hôm nay đột ngột quay đầu. Phần lớn các cổ phiếu ngành này giảm điểm, trong đó một số mã giảm sàn như GAS, PLX. Duy nhất một cổ phiếu PTV (Thương mại Dầu khí) giữ được sắc tím.

Cổ phiếu VIC ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Trong khi đó, cổ phiếu VIC (Vingroup) là trụ đỡ của thị trường, đóng góp 14,3 điểm. Mã này tăng mạnh gần 6%, lên mức 164.800 đồng/cổ phiếu. Cùng với đó, VHM cũng tăng 1,6%, đóng góp hơn 1 điểm vào chỉ số chung.

Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay nới rộng biên độ bán ròng khi giá trị lên tới hơn 3.113 tỷ đồng. Các mã trong nhóm VN30 bị bán ròng mạnh nhất, như FPT, HPG, VHM, SSI, PVD, MWG. Ngược lại, KDH được mua ròng nhiều nhất, giá trị gần 124 tỷ đồng.