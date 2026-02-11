Chứng khoán sát Tết tăng gần 43 điểm

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 11/2, thị trường sớm lấy lại đà hồi phục. VN-Index chốt phiên tăng gần 43 điểm, lên 1.796,85 điểm. Thanh khoản thị trường được cải thiện rõ rệt, giá trị giao dịch trên sàn HoSE đạt hơn 31.954 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Đà tăng nằm trọn trong nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 khi 27 mã giữ sắc xanh, chỉ 3 mã giảm điểm. Đà tăng tích cực nhất thuộc về nhóm cổ phiếu VIC, VPB, SSI, MBB. Một số mã ngành ngân hàng, bán lẻ, hàng không cũng được giao dịch hưng phấn.

Ngược lại, nhóm cổ phiếu dầu khí vẫn có nhiều diễn biến tiêu cực kể từ phiên hôm qua. Trong đó, PLX và GAS đồng loạt giảm điểm, lần lượt giảm 3% và 5,29%. Một số cổ phiếu ngành này khác nằm ngoài VN30 lại lấy được sắc xanh, giữ mức tăng nhẹ như PVC, PVD, POS, OIL, BSR.

Nhóm cổ phiếu bất động sản cũng có diễn biến tích cực trong hôm nay. Một số mã tăng trần như TCH, DXS, CRV, MBT. Nhiều mã tăng tốt như DXG, CRE, DIG, NLG, CEO.

Xu hướng dòng tiền vẫn được dẫn dắt bởi cổ phiếu VIC và VPB. Hai mã này góp phần ảnh hưởng mạnh nhất tới chỉ số chung. Mã VPB cũng được nước ngoài mua ròng mạnh hôm nay, cùng với MBB, MWG, BID, DXG. Một số cổ phiếu bị bán ròng như VCB, FPT, PNJ. Giao dịch của khối ngoại ghi nhận mua ròng 2.041 tỷ đồng trong ngày thị trường hưng phấn.