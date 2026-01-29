Chứng khoán tăng hơn 12 điểm, bất ngờ một cổ phiếu tăng trần

Thị trường chứng khoán ngày 29/1 bất ngờ phục hồi sau nhiều phiên điều chỉnh mạnh. Hết phiên, VN-Index tăng hơn 12 điểm, lên 1.814,98 điểm. Thanh khoản sàn HoSE vẫn dè dặt, ở mức 25.439 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn VN30 cũng diễn biến tích cực. Trong đó, duy nhất mã GVR của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tăng trần, lên 40.850 đồng/đơn vị. Một số cổ phiếu khác cũng bật tăng mạnh mẽ, như MSN (Masan), VNM (Vinamilk), MWG (Thế Giới Di Động). Nhóm này góp phần ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số hôm nay.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng tích cực đến chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Bộ đôi cổ phiếu VCG (Vinaconex) và ACV tiếp tục giảm điểm phiên này, mức giảm lần lượt 2,3% và 0,38%. Áp lực cũng xuất hiện với nhóm cổ phiếu dầu khí khi nhiều mã giảm điểm gồm PLX, OIL, PVD, PVC, BSR.

Nhóm cổ phiếu "vua" (ngân hàng) cũng phân hóa mạnh mẽ trong phiên hôm nay. Nếu như VCB, MBB, TCB, VIB tăng điểm thì nhiều cổ phiếu đi lùi như HDB, SHB, STB, ACB, CTG.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 419 tỷ đồng hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, VCB, MWG, GAS. Ngược lại, MSN, FPT, PNJ được mua ròng nhiều nhất.