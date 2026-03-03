Chứng khoán giảm sát 1.800 điểm, nhóm bất động sản ngược chiều dầu khí

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/3, thị trường tiếp tục duy trì xu hướng điều chỉnh về sát 1.800 điểm. VN-Index giảm gần 33 điểm, về 1.813,14 điểm. Thanh khoản thị trường dâng cao, giá trị giao dịch trên HoSE đạt 43.741 tỷ đồng.

Chứng khoán giảm về sát mốc 1.800 điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Mặc dù thị trường chìm trong sắc đỏ, nhóm cổ phiếu dầu khí - năng lượng có phiên thứ 2 ngược dòng bứt phá. Nhiều mã tăng trần phiên hôm nay như BSR, PTV, PVC, PVD, PLX, GAS. Trong đó, PLX và BSR dư mua giá trần hàng triệu cổ phiếu. Tuy nhiên, so với hôm qua, số lượng cổ phiếu tăng trần đã thu hẹp hơn.

Ngược lại, nhóm ngành bất động sản có diễn biến không mấy tích cực. Các cổ phiếu VIC, VHM giảm sàn, nới rộng đà giảm của chỉ số. Nhiều mã khác trong ngành cũng giảm mạnh như FDC, DRH, VRE, CRE, BCM...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 789 tỷ đồng trong phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như HPG, VHM, VNM, POW, BSR, PLX, GVR. Ngược lại, nhóm cổ phiếu chứng khoán được ưa chuộng mua ròng, như SSI, HCM, VIX, VND…