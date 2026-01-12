VN-Index tiến đến mốc 1.900 điểm, cổ phiếu chứng khoán thăng hoa

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 12/1, thị trường tiếp tục duy trì sắc xanh. VN-Index đang dần tiến đến mốc 1.900 điểm, khi tiếp tục tăng thêm hơn 9 điểm trong phiên hôm nay, lên hơn 1.877 điểm.

Thị trường duy trì sự hưng phấn, nhiều nhóm ngành đồng loạt tăng điểm. Trong đó đáng chú ý là nhóm cổ phiếu chứng khoán có nhiều mã tăng trần đồng loạt, như SSI, HCM, VCI, CTS, DSE, ORS, VND, SHS.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ngoài ra, ngành ngân hàng cũng gọi tên 3 cổ phiếu trong sắc tím gồm BID, VCB và VPB. Gần như cả năm qua, cổ phiếu BID và VCB không biến động lớn, nhưng một vài phiên giao dịch gần đây, 2 mã này đồng loạt diễn biến tích cực và có nhiều ngày tăng hết biên độ.

Các cổ phiếu ngành chứng khoán, ngân hàng cũng dẫn dắt đà đi lên của chỉ số chung. Ngược lại, nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup đi ngược lại thị trường và gây áp lực lên chỉ số, như VIC, VHM, VRE.

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng mạnh phiên hôm nay, giá trị mua ròng hơn 1.000 tỷ đồng. Các mã được yêu thích mua như VCB, VPB, HPG, MWG, TCX, SHB. Ngược lại, VRE, VHM, STB bị bán ròng.