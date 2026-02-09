VN-Index đi ngang, cổ phiếu "họ" Vingroup phân hóa mạnh

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 9/2, thị trường gần như đi ngang. VN-Index đóng cửa ở mức 1.754,82 điểm, giảm nhẹ chưa đầy 1 điểm so với hôm qua. Thanh khoản tiếp tục dè dặt, giá trị giao dịch trên sàn HoSE chỉ hơn 20.000 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu "họ" Vingroup phân hóa mạnh mẽ. Nếu như VIC (Vingroup) tăng 0,99%, ảnh hưởng tích cực nhất đến chỉ số thì VHM (Vinhomes) lại giảm 2,56%, kéo lùi đà tăng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Cùng với VIC, cổ phiếu FPT của Tập đoàn FPT hôm nay cũng được giao dịch tích cực, tăng 1,43%. Các mã bất động sản (KDH, DXG), ngân hàng (HDB, MBB, TCB) cũng góp phần ảnh hưởng tốt đến chỉ số. Nhóm ngành bất động sản hôm nay cũng bao phủ sắc xanh, một số mã tăng đáng kể như VPI, TCH, PDR, DIG, NLG.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 242 tỷ đồng phiên hôm nay. Các mã bị bán ròng mạnh như VCB, VIC, HPG, VHM, VPB, SSI, ACB. Ngược lại, MBB, DCM, GEL được mua ròng.