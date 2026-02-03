Loạt cổ phiếu tăng trần, nhiều mã đáng chú ý

Phiên giao dịch chứng khoán ngày 3/2, thị trường có sự hồi phục về điểm số. VN-Index chốt phiên tăng 6,9 điểm, lên 1.813,4 điểm.

Thanh khoản sàn HoSE đạt gần 33.240 tỷ đồng. Nhiều cổ phiếu tăng trần ồ ạt, đáng chú ý có nhóm Gelex (GEX, GEE), xây dựng (CTD), bất động sản (KBC, SZC), vận tải (GMD)... Các cổ phiếu này cũng góp phần ảnh hưởng tích cực tới chỉ số chung.

Trong số này, GMD của Công ty Gemadept báo lãi lớn vào năm 2025, đạt hơn 2.224 tỷ đồng, tăng 16% so với năm trước. Lượng tiền nhàn rỗi duy trì gần 4.300 tỷ đồng.

Nhóm cổ phiếu ảnh hưởng mạnh tới chỉ số (Ảnh chụp màn hình).

Ở chiều ngược lại, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn gây sức ép lên thị trường, đáng kể nhất là MWG (Thế Giới Di Động). Cổ phiếu của ông lớn ngành bán lẻ giảm 2,35%, về 91.500 đồng/đơn vị. Ngoài ra, một số mã ngành ngân hàng cũng điều chỉnh lớn, như LPB, TCB, HDB, STB, VPB, BID, ACB...

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng hơn 604 tỷ đồng phiên này. Các mã bị bán ròng mạnh như VIC, PNJ, VCB, MWG, ACB, FPT. Ngược lại, khối ngoại mua ròng HPG, GEX, MBB.