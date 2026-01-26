Dự báo 20 tỷ USD sắp đổ vào thị trường chứng khoán

Trong báo cáo chiến lược năm 2026 vừa công bố, VinaCapital - quỹ đầu tư với quy mô tài sản hàng tỷ USD - đã phác họa thị trường chứng khoán Việt Nam năm nay như một "bức tranh ghép" đa sắc.

Thay vì một đợt tăng trưởng đồng loạt, thị trường sẽ được định hình bởi sự phân hóa mạnh mẽ dựa trên các yếu tố đặc thù như tăng trưởng lợi nhuận từng ngành, câu chuyện riêng của doanh nghiệp và các chính sách hỗ trợ kinh tế vĩ mô.

Một trong những điểm nhấn quan trọng nhất trong báo cáo là nhận định về dòng vốn ngoại. Thống kê cho thấy, trong 2 năm qua (2024-2025), nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng kỷ lục khoảng 9 tỷ USD cổ phiếu Việt Nam. Tuy nhiên, áp lực này đã được hấp thụ tốt nhờ lực cầu mạnh mẽ từ nhà đầu tư trong nước.

Đáng chú ý là kế hoạch niêm yết của chuỗi bán lẻ Điện Máy Xanh vào năm nay. Ngoài ra, khoảng 20 thương vụ niêm yết khác trong vòng 3 năm tới có thể bổ sung thêm vốn hóa khoảng 20 tỷ USD cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thị trường chứng khoán có nhiều chuyển biến năm nay (Ảnh: Hữu Khoa).

Về yếu tố đặc thù liên quan đến ngành ngân hàng, quỹ này cho rằng năm nay, lợi nhuận của nhóm ngân hàng sẽ tăng trưởng ở mức cao, khoảng 17%. Lãi suất dự báo sẽ tiếp tục tăng thêm 50-100 điểm cơ bản trong năm 2026 (đối với lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng).

Lãi suất tăng thường có tác động tích cực đến biên lãi ròng và lợi nhuận của các ngân hàng, từ đó tạo cơ sở thuyết phục cho việc phân bổ tỷ trọng cao hơn vào cổ phiếu ngân hàng, dù vẫn cần lưu ý đến các yếu tố đặc thù như chất lượng tài sản của từng ngân hàng và những rủi ro riêng lẻ khác.

Mặt khác, một số ngân hàng tư nhân có thể chấp nhận hy sinh một phần biên lãi ròng để hỗ trợ các chủ đầu tư dự án bất động sản. Việc tránh các ngân hàng có tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) quá cao và tập trung đánh giá chất lượng tài sản sẽ là yếu tố then chốt. Nói cách khác, lựa chọn cổ phiếu theo phương pháp “từ dưới lên” là chìa khóa để đầu tư thành công vào cổ phiếu ngân hàng tại Việt Nam.

Đối với ngành bất động sản, việc lãi suất tăng gần đây đã khiến nhu cầu đầu cơ trên thị trường bất động sản hạ nhiệt và buộc người mua để ở trở nên thận trọng hơn. Đặc biệt, các dự án có mức giá quá cao hoặc chất lượng xây dựng kém đã ghi nhận tình trạng giao dịch gần như “đóng băng”.

Dù không cho rằng thị trường sẽ chứng kiến một đợt tăng giá mạnh hay trạng thái giao dịch sôi động trong năm nay, nhưng nhóm phân tích vẫn kỳ vọng tốc độ hấp thụ sẽ duy trì ổn định đối với các sản phẩm nhà ở phù hợp với nhu cầu ở thực. Sự khác biệt này một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của phương pháp đầu tư “từ dưới lên”, cho phép nhà đầu tư phân biệt rõ giữa các doanh nghiệp bất động sản niêm yết dựa trên những đặc điểm riêng biệt đó.

Cuối cùng, việc đẩy mạnh chi tiêu công của Chính phủ cũng mở ra các cơ hội đầu tư cho các nhà quản lý quỹ, dù nhiều doanh nghiệp hưởng lợi trực tiếp chưa được niêm yết. Tuy vậy, các nhà đầu tư chọn lọc có thể tìm ra một số doanh nghiệp niêm yết ở vị thế thuận lợi, vừa hưởng lợi từ mức tăng chung của đầu tư hạ tầng công, vừa sở hữu các yếu tố đặc thù tích cực.

Đối với cho vay ký quỹ (margin), dư nợ đã tăng lên trên 10 tỷ USD trong năm 2025 góp phần thúc đẩy đà tăng mạnh của VN-Index.

Trong những tuần cuối năm 2025, tình trạng thắt chặt thanh khoản hệ thống như đã đề cập đã dẫn đến sự thu hẹp một phần hoạt động cho vay ký quỹ. Tuy nhiên, áp lực này đang phần nào được nới lỏng sau khi đã qua thời điểm kết thúc năm tài chính, do các ngân hàng phải đáp ứng các tỷ lệ an toàn thanh khoản theo quy định tại thời điểm cuối năm.

Vì vậy, VinaCapital kỳ vọng hoạt động cho vay ký quỹ sẽ được khôi phục ở một mức độ nhất định và có thể hỗ trợ thị trường trong giai đoạn trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, đặc biệt khi cho vay đối với các công ty chứng khoán vẫn hấp dẫn các ngân hàng xét trên góc độ biên lãi ròng (NIM).