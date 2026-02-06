Hưởng lợi từ KRX và nâng hạng, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam lãi lớn

Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam (VNX) vừa công bố kết quả kinh doanh tích cực trong quý IV/2025, ghi nhận tổng doanh thu gần 766 tỷ đồng.

Đóng góp chủ yếu vào doanh thu trong kỳ đến từ hoạt động đầu tư vốn vào các công ty con, gồm Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), với hơn 755 tỷ đồng doanh thu trong quý IV.

Khấu trừ chi phí, quý cuối năm qua Sở VNX đạt lợi nhuận sau thuế gần 743 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2025, Sở VNX đạt tổng doanh thu hơn 2.905 tỷ đồng, tăng 30% so với năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 2.850 tỷ đồng, tăng 29%. So với kế hoạch năm 2025, Sở đã vượt 29% chỉ tiêu đề ra.

Kết quả trên có được trong bối cảnh hoạt động thị trường sôi động trong năm 2025, với thanh khoản và quy mô giao dịch tăng lên, qua đó giúp các đơn vị thành viên gia tăng nguồn thu.

Báo cáo kết quả kinh doanh Sở giao dịch chứng khoán. (Ảnh: VNX).

Một trong những điểm nhấn của năm vừa qua là việc hệ thống công nghệ thông tin thị trường chứng khoán Việt Nam (KRX) chính thức đi vào vận hành từ tháng 5/2025, góp phần bảo đảm thị trường hoạt động an toàn, thông suốt. Đến tháng 10, thị trường chứng khoán Việt Nam đón tin vui được FTSE chấp thuận đưa vào danh sách thị trường mới nổi.

Sở VNX hiện tiếp tục hoàn thiện khung quy chế nghiệp vụ, tăng cường công tác giám sát và quản lý thành viên, đồng thời nghiên cứu, triển khai các sản phẩm và bộ chỉ số mới. Công tác phối hợp giữa các đơn vị trong hệ sinh thái thị trường, gồm HoSE, HNX và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSDC), cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả vận hành thị trường.