VinShop, Thiên Long "nhặt bạc lẻ" và chuyện bán lẻ truyền thống sống khỏe

Sau 5 năm gần như im hơi lặng tiếng, VinShop mới đây được tái khởi động với tên gọi mới OneShop, tập trung vào nhóm đối tượng hơn 5,2 triệu hộ kinh doanh cá thể, đóng góp khoảng 30% GDP và tạo việc làm cho hàng chục triệu lao động.

Hay tại Tập đoàn Thiên Long, trong chia sẻ đầu năm, lãnh đạo doanh nghiệp này cho biết công ty đang có 55.000 điểm bán trên khắp cả nước. Trong đó, kênh truyền thống chiếm hơn 70% doanh thu và được CEO công ty này ví như kênh “gom tiền” để đầu tư cho các kênh phân phối khác.

Ở diễn biến khác, sau làn sóng trả mặt bằng từ đầu năm 2024 do áp lực giá thuê cao và dự báo xu hướng tiêu dùng online sẽ chiếm lĩnh thị trường, nhiều vị trí đang dần được thuê lại. Điều này phần nào cho thấy với thói quen người Việt, mua sắm trực tiếp vẫn đóng vai trò quan trọng trong quyết định "xuống tiền".

Từng bị dự báo sớm biến mất, kênh truyền thống vẫn đang "sống khoẻ"

Trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến, thương mại điện tử bùng nổ, từng có rất nhiều dự báo kênh bán hàng truyền thống (GT - General Trade) sẽ sớm “biến mất” trong ngành bán lẻ. Song, thực tế đang đi ngược lại mọi dự báo, kênh truyền thống hiện vẫn là “trụ cột” của ngành khi chiếm đến 70% kênh phân phối bán lẻ hiện nay.

Và dù bán hàng trực tuyến là xu hướng, song kênh truyền thống vẫn có những vai trò mà các kênh bán hàng khác không thể thay thế được. Hiểu nôm na là người Việt vẫn ưa chuộng mua hàng tạp hoá.

Theo dữ liệu từ NielsenIQ Việt Nam, các kênh như chợ và cửa hàng tạp hoá hiện chiếm tới 75-83% tổng doanh số thị trường, với gần 1,4 triệu cửa hàng trên toàn quốc, đóng góp khoảng 65% doanh thu ngành hàng tiêu dùng nhanh (FMCG).

Còn báo cáo của Kantar phát hành vào tháng 4/2024 thể hiện, mặc dù trên đà tăng trưởng nhưng thương mại điện tử chỉ chiếm dưới 8% doanh số trong ngành hàng tiêu dùng nhanh. Đặc biệt, trong ngành nước giải khát, tỷ lệ này còn thấp hơn, chỉ khoảng 3%. Hay nói cách khác, 92% người tiêu dùng vẫn lựa chọn mua hàng tại các kênh truyền thống GT.

Tính riêng mảng FMCG, kênh truyền thống vẫn đang chiếm hơn 70% thị phần (Ảnh: Báo cáo Kantar).

Ngày nào xe máy còn chạy trên đường, ngày đó kênh truyền thống vẫn "sống khỏe"

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Kim Lê Huy, Phó chủ tịch Ngành hàng Tiêu dùng, Tổng giám đốc DKSH Việt Nam, nêu: “Ngày nào xe máy còn chạy trên đường, thì ngày đó kênh truyền thống chưa thể bị thay thế được”.

Với kinh nghiệm nhiều năm trong ngành bán lẻ, ông Huy cho biết đúng là 15 năm trước, người Việt có suy nghĩ kênh bán hàng truyền thống sẽ bị thay thế. Bằng chứng là các nhà bán hàng, doanh nghiệp đổ xô đầu tư vào kênh hiện đại, trực tuyến, qua các sàn thương mại điện tử… Nhưng thực tế cho thấy không phải vậy.

Việt Nam là nước đông dân, nên việc di chuyển bằng xe máy rất tiện lợi. Một người sáng sớm đưa con đi học xong có thể tạt ngang tạp hóa mua sắm. So với kênh trực tuyến thì tiện hơn là có ngay, còn so với việc đi siêu thị thì sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Ở Việt Nam, tâm lý người dùng vẫn ưa chuộng mua nhanh và dùng liền.

Chi phí đầu tư cho kênh trực tuyến hiện tại cũng rất lớn. Nhiều năm qua, khi kênh trực tuyến đang trong giai đoạn phát triển thì các nhà bán hàng được hỗ trợ bù tiền vận chuyển. Ngày nay, các nền tảng, hoặc bên đầu tư đẩy chi phí về bên bán hàng, thêm chi phí logistics Việt Nam đang ở mức cao so với thế giới, dẫn đến kênh hiện đại không rẻ như nhiều người vẫn nghĩ.

Theo một thống kê, chi phí logistics ở Việt Nam hiện trung bình ở mức 16-17% GDP, giảm nhẹ so với các năm trước (18-19%). Đây là mức chi phí logistics tương đối cao so với các nước trong khu vực và châu lục. Tại Nhật Bản, chi phí logistics chỉ chiếm 11%/GDP, Singapore 8%, Malaysia 13%, Indonesia 13%.

Trong khi đó, chi phí đầu tư tạp hoá ở Việt Nam lại rất “mềm”, đa số là tận dụng nhà đang ở. Chưa kể, với thế hệ mới khi về tiếp nhận lại cửa hàng, họ với tư duy mới đang mở ra các mô hình mới. Rất nhiều người trẻ thay vì đi làm văn phòng ngày 8 tiếng thì họ mở tạp hoá, nâng cấp mô hình.

Ngoài ra, với những mô hình mới, cửa hàng truyền thống thậm chí giải quyết được hàng lưu kho hư hao.