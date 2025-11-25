Bộ Tài chính: Sẽ nghiên cứu nâng ngưỡng chịu thuế cho hộ kinh doanh

Theo quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành, mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân là 100 triệu đồng/năm trở xuống. Mức này đang được áp dụng thống nhất với thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh.

Ngày 26/11/2024, Quốc hội đã thông qua Luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024. Quốc hội đã điều chỉnh mức này, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm và áp dụng từ ngày 1/1/2026 sau chấm dứt thu thuế khoán để chuyển sang quản lý theo tự kê khai, nộp thuế.

Để đảm bảo tính đồng bộ và thống nhất trong hệ thống pháp luật, Chính phủ đã trình Quốc hội nâng mức doanh thu năm không phải chịu thuế của cá nhân kinh doanh lên 200 triệu đồng/năm.

Bộ Tài chính cho biết, trên cơ sở lắng nghe ý kiến thẩm tra, ý kiến của đại biểu, đơn vị này sẽ tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh nâng mức này lên phù hợp, đảm bảo sự công bằng tương đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công và dự kiến cũng sẽ sửa đổi tại Luật Thuế giá trị gia tăng nâng mức doanh thu không phải nộp thuế giá trị gia tăng để đảm bảo tương đồng.

Hộ kinh doanh buôn bán tại TPHCM (Ảnh: Hải Long).

Thống kê của cơ quan thuế trước đó cho thấy nếu áp ngưỡng 200 triệu đồng/năm, khoảng 44,4% số hộ kinh doanh sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân.

Theo số liệu từ Bộ Tài chính, đến cuối năm 2024, cả nước có 3,6 triệu hộ kinh doanh được quản lý thuế, trong đó gần 2 triệu hộ nộp thuế khoán. Mức thu bình quân mỗi hộ khoảng 672.000-700.000 đồng/tháng. Năm ngoái, tổng thu ngân sách từ nhóm hộ và cá nhân kinh doanh đạt khoảng 26.000 tỷ đồng. Nửa đầu năm nay, số này ước đạt trên 17.000 tỷ đồng.