Công ty cổ phần Du lịch Vietravel (Vietravel, mã chứng khoán: VTR) vừa ban hành nghị quyết thống nhất chủ trương thoái toàn bộ phần vốn góp tại Công ty cổ phần Hàng không Lữ hành Việt Nam (Vietravel Airlines) trước ngày 31/12.

Được biết, Vietravel Airlines từng là cuộc chơi lớn trong mảng hàng không của Vietravel, ra mắt thị trường vào cuối năm 2020. Hiện Vietravel Airlines có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng (tương đương 130 triệu cổ phần phổ thông), trong đó từng sở hữu 100% vốn.

Từ cuối năm 2024, Vietravel bất ngờ chuyển nhượng phần lớn cổ phần cho Tập đoàn T&T. Tại kỳ họp cổ đông năm nay, ông Đỗ Vinh Quang - con trai bầu Hiển - Chủ tịch HĐQT T&T - được bầu giữ chức Chủ tịch Vietravel Airlines.

Đơn vị này đang sở hữu 18,4 triệu cổ phần phổ thông, tương đương 14,1% vốn. Ngoài ra, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines còn có Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác.

Vietravel chính thức rút khỏi ngành hàng không (Ảnh: Vietravel Airlines).

Thông tin đáng chú ý vào tháng 10, Bloomberg đưa tin AirAsia đang đàm phán mua cổ phần Vietravel Airlines, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực trở lại thị trường hàng không Việt Nam sau nhiều lần trì hoãn kế hoạch trước đây.

Phát biểu bên lề Hội nghị Forbes Global CEO tại Jakarta, ông Tony Fernandes, Giám đốc điều hành của Capital A Bhd (trụ sở tại Malaysia) - công ty mẹ của AirAsia, cho biết các cuộc trao đổi "đang tiến triển rất tốt" với một đối tác duy nhất, đồng thời tiết lộ hai bên đã gần hoàn tất các điều khoản để ký biên bản ghi nhớ.

Động thái này được biết nằm trong chiến lược của tập đoàn hàng không Malaysia nhằm mở rộng sự hiện diện tại Việt Nam - một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất Đông Nam Á.

Việt Nam được xem là một trong những thị trường hàng không tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Lượng hành khách đã phục hồi mạnh mẽ sau đại dịch, nhờ sự mở rộng của tầng lớp trung lưu, nhu cầu đi lại nội địa tăng và lượng khách quốc tế ổn định từ Trung Quốc, Hàn Quốc và Ấn Độ.