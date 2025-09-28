Vingroup lập thêm công ty về người máy; FLC tiếp quản lại Bamboo Airways

Vingroup lập công ty thứ 3 về người máy, vốn điều lệ 500 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) đã ban hành nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con. Theo đó, tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics .

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Trong báo cáo thường niên năm nay, Vingroup cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển các thế hệ người máy đa năng mang thương hiệu "Made in Vietnam".

Tập đoàn FLC tiếp quản lại Bamboo Airways

Ngày 25/9, Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, ông đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways.

Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường ngày 25/9 của Bamboo Airways (Ảnh: Bamboo Airways).

Theo ông Sâm, sau thời gian quản lý và điều hành hãng hàng không này, nhóm nhà đầu tư nhận thấy kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành rất đặc thù. Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của hãng bay này trong giai đoạn tái cấu trúc.

Về nhân sự, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Vương Công Đức và ông Phạm Ngọc Vịnh. 3 thành viên được bầu bổ sung gồm ông Trương Phương Thành, Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 thành viên.

Với Ban kiểm soát, đơn từ nhiệm của 4 thành viên cũng được cổ đông thông qua và bầu bổ sung 3 người mới là ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và Nguyễn Thị Thùy Linh.

Bầu Đức vừa hoán đổi xong hơn 2.500 tỷ đồng nợ ngân hàng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa hoàn tất đợt phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng.

Nhóm chủ nợ tham gia đợt hoán đổi gồm Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt, 5 cá nhân tham gia đợt phát hành có bà Nguyễn Thị Đào, ông Phạm Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Về chi tiết, Công ty Hướng Việt nhận hơn 60 triệu cổ phiếu, bà Nguyễn Thị Đào nhận gần 40 triệu cổ phiếu. Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung mỗi người khoảng 50 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, nhóm này nắm giữ 16,65% cổ phần HAG, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Khoản nợ hoán đổi là khoản nợ tính lãi với giá trị 2.000 tỷ đồng và khoản nợ không tính lãi với giá trị 520 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ trái phiếu nhóm B từ BIDV sẽ được chuyển cho các chủ nợ mới.

Động thái hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp HAGL giảm gánh nặng tài chính và chi phí lãi vay trong thời gian tới. Riêng 6 tháng qua, doanh nghiệp của bầu Đức đã chi 360 tỷ đồng tiền lãi, bình quân khoảng 2 tỷ đồng/ngày.

Kết quả phân phối cổ phiếu hoán đổi nợ (Ảnh: Chụp màn hình báo cáo từ HAGL).

Coca-Cola dừng sản xuất tại TPHCM, về Tây Ninh xây nhà máy "khủng"

Trong văn bản trả lời báo chí định kỳ, Sở Tài chính TPHCM cho biết đến cuối tháng 9/2025, dự án Coca-Cola tại phường Linh Xuân sẽ hết thời hạn thuê đất. Doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động, đồng thời có 24 tháng để di dời thiết bị, xử lý môi trường và bàn giao lại mặt bằng sạch.

Để chuẩn bị cho sự chuyển dịch này, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh) vào tháng 7 vừa qua. Dự án có vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỷ đồng), trên diện tích 19ha, lớn nhất trong 3 cơ sở của Coca-Cola tại Việt Nam. Được biết, nhà máy tại Tây Ninh có công suất tối đa 1 tỷ lít đồ uống/năm.

Bầu Đức, đại gia Hoa Sen… quay lại bất động sản, Coteccons vẫn nói không

“Chúng tôi không muốn dấn thân sâu vào bất động sản vì rủi ro quá lớn” là chia sẻ đáng chú ý của ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons - tại buổi chia sẻ với nhà đầu tư mới đây.

Trong quá khứ, năm 2023, Coteccons tham gia phát triển dự án The Emerald 68 tại TP Thuận An, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thuộc phân khúc trung cao cấp, nằm trên khu đất có diện tích gần 8.000m2.

Nói về dự án này, phía doanh nghiệp nêu đây chỉ là phép thử đầu tiên “học hỏi công thức”, đồng thời giúp nhân viên có thể mua nhà do chính mình xây.

Dù vậy, ông Bolat Duisenov khẳng định thay vì lao vào vòng xoáy đất đai, Coteccons chọn giữ bản sắc nhà thầu xây dựng, mở rộng sang các dự án công nghiệp, hạ tầng, thương mại và thậm chí mở rộng sang thị trường Myanmar, Ấn Độ và Trung Đông.

Câu hỏi có dấn thân sâu vào mảng bất động sản được nhà đầu tư đưa ra trong bối cảnh ngành này đang dần hồi phục và tiềm năng về dài hạn vẫn hiện hữu. Trước Coteccons, không ít doanh nghiệp “nói không” với bất động sản, song gần đây đang dần quay lại.

Chẳng hạn, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Dự án được xây dựng trên diện tích gần 7.000m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai từng có thời kỳ hoàng kim với bất động sản. Giai đoạn 2006-2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Tuy nhiên, sau cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức đã phải dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu.

Một đại gia khác cũng vừa tuyên bố trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Tại phiên họp cổ đông ngày 18/3, ông Lê Phước Vũ cho biết một trong những kế hoạch lớn của Hoa Sen sắp tới là phát triển một khu đô thị quy mô 600-700ha tại Long Thành.

Sau tuyên bố này, công ty nhanh chóng chi tiền tỷ để gom đất khu vực trên. Báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2024-2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025), tập đoàn có khoản trả trước dài hạn cho người bán 900 tỷ đồng, liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng một khu đất lớn ở Long Thành, Đồng Nai.