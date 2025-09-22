Vingroup lập công ty thứ 3 về người máy, vốn điều lệ 500 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC) vừa ban hành nghị quyết thông qua việc tham gia góp vốn thành lập công ty con. Theo đó, tên công ty con dự kiến thành lập là Công ty cổ phần Nghiên cứu, phát triển và Ứng dụng Robot hình người VinDynamics.

Lĩnh vực kinh doanh chính của VinDynamics là nghiên cứu, phát triển, sản xuất và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sản xuất người máy.

VinDynamics có vốn điều lệ 500 tỷ đồng, trong đó Vingroup sở hữu 51%. Trụ sở chính VinDynamics đặt tại Tòa nhà Văn phòng Symphony, đường Chu Huy Mân, Khu đô thị Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội.

Trong báo cáo thường niên năm nay, Vingroup cho biết sẽ đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực công nghệ và công nghiệp, đặc biệt chú trọng phát triển các thế hệ người máy đa năng mang thương hiệu "Made in Vietnam".

Robot hình người của Vingroup tại triển lãm "80 năm Thành tựu đất nước" (Ảnh: Thanh Bình).

Cuối năm 2024, Vingroup đã ra mắt VinRobotics với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng. Cơ cấu cổ đông gồm Vingroup sở hữu 51%, ông Phạm Nhật Vượng nắm 39% và hai cá nhân khác là ông Phạm Nhật Quân Anh, ông Phạm Nhật Minh Hoàng mỗi người 5%.

VinRobotics giữ vai trò nghiên cứu nền tảng công nghệ và phát triển các nguyên mẫu robot phục vụ sản xuất và dịch vụ. Công ty này tập trung vào công nghệ tự động hóa, robot công nghiệp và trí tuệ nhân tạo (AI), cung cấp các giải pháp tối ưu hóa sản xuất, nâng cao năng suất trong công nghiệp, dịch vụ và đời sống.

Đầu năm nay, tập đoàn tiếp tục thành lập VinMotion - doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển và ứng dụng người máy đa năng cũng với vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng và cơ cấu sở hữu giống VinRobotics.

VinMotion được giao nhiệm vụ thiết kế và phát triển các thế hệ người máy đa năng đầu tiên của Việt Nam. Người máy này có khả năng thực hiện nhiều tác vụ trong đời sống và sản xuất, hướng tới tính linh hoạt cao, với tham vọng tạo ra sản phẩm có khả năng cạnh tranh trên thị trường quốc tế.