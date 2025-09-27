Bầu Đức vừa hoán đổi xong hơn 2.500 tỷ đồng nợ ngân hàng

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) vừa hoàn tất đợt phát hành 210 triệu cổ phiếu với giá 12.000 đồng/cổ phiếu để hoán đổi khoản nợ 2.520 tỷ đồng.

Nhóm chủ nợ tham gia đợt hoán đổi gồm Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Hướng Việt, 5 cá nhân tham gia đợt phát hành có bà Nguyễn Thị Đào, ông Phạm Công Danh, ông Nguyễn Anh Thảo, ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung.

Về chi tiết, Công ty Hướng Việt nhận hơn 60 triệu cổ phiếu. Bà Nguyễn Thị Đào gần 40 triệu cổ phiếu. Ông Hồ Phúc Trường và ông Nguyễn Đức Trung mỗi người khoảng 50 triệu cổ phiếu. Sau giao dịch, nhóm này nắm giữ 16,65% cổ phần HAG, số cổ phiếu bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 1 năm.

Khoản nợ hoán đổi là khoản nợ tính lãi với giá trị 2.000 tỷ đồng và khoản nợ không tính lãi với giá trị 520 tỷ đồng. Đây là các khoản nợ trái phiếu nhóm B từ BIDV sẽ được chuyển cho các chủ nợ mới.

Động thái hoán đổi nợ được kỳ vọng sẽ giúp HAGL giảm gánh nặng tài chính và chi phí lãi vay trong thời gian tới. Riêng 6 tháng qua, doanh nghiệp của bầu Đức đã chi 360 tỷ đồng tiền lãi, bình quân khoảng 2 tỷ đồng/ngày.

Kết quả phân phối cổ phiếu hoán đổi nợ (Ảnh: Chụp màn hình báo cáo từ HAGL).

Theo báo cáo tài chính HAGL, tại ngày 30/6/2025, nợ phải trả công ty ở mức 15.630 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay đạt 9.320 tỷ đồng, bao gồm 2.061 tỷ đồng trái phiếu dài hạn do nhóm 6 chủ nợ trên nắm giữ, cùng 1.831 tỷ đồng liên quan đến thỏa thuận chuyển đổi trái phiếu.

Về kinh doanh, quý II/2025, HAGL ghi nhận doanh thu thuần 2.329 tỷ đồng, tăng 53% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 510 tỷ đồng, tăng 88% và là mức cao nhất trong 6 quý gần đây.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần đạt 3.707 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 880 tỷ đồng, lần lượt tăng 34% và 76% so với nửa đầu năm trước. Doanh nghiệp đã hoàn thành hơn một nửa kế hoạch kinh doanh điều chỉnh công bố ngày 23/7, đạt 52,2% chỉ tiêu doanh thu và 56,8% chỉ tiêu lợi nhuận.