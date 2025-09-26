Bầu Đức, đại gia Hoa Sen… quay lại bất động sản, Coteccons vẫn nói không

“Chúng tôi không muốn dấn thân sâu vào bất động sản vì rủi ro quá lớn” là chia sẻ đáng chú ý của ông Bolat Duisenov - Chủ tịch HĐQT Coteccons - tại buổi chia sẻ với nhà đầu tư mới đây.

Trong quá khứ, năm 2023, Coteccons tham gia phát triển dự án The Emerald 68 tại TP Thuận An, tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.000 tỷ đồng, thuộc phân khúc trung cao cấp, nằm trên khu đất có diện tích gần 8.000m2. Nói về dự án này, phía doanh nghiệp nêu đây chỉ là phép thử đầu tiên “học hỏi công thức”, đồng thời giúp nhân viên có thể mua nhà do chính mình xây.

Bầu Đức, ông chủ Hoa Sen muốn làm bất động sản, chủ tịch Coteccons vẫn nói không

Dù vậy, ông Bolat Duisenov khẳng định thay vì lao vào vòng xoáy đất đai, Coteccons chọn giữ bản sắc nhà thầu xây dựng, mở rộng sang các dự án công nghiệp, hạ tầng, thương mại và thậm chí mở rộng sang thị trường Myanmar, Ấn Độ và Trung Đông.

Câu hỏi có dấn thân sâu vào mảng bất động sản được nhà đầu tư đưa ra trong bối cảnh ngành này đang dần hồi phục và tiềm năng về dài hạn vẫn hiện hữu. Trước Coteccons, không ít doanh nghiệp “nói không” với bất động sản, song gần đây đang dần quay lại.

Chẳng hạn, UBND tỉnh Gia Lai đã trao bản ghi nhớ đầu tư dự án Khu phức hợp Phù Đổng cho ông Đoàn Nguyên Đức (bầu Đức) - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG). Dự án được xây dựng trên diện tích gần 7.000m2 đất sạch tại phường Pleiku. Tổng mức đầu tư dự kiến là 400 tỷ đồng.

Hoàng Anh Gia Lai từng có thời kỳ hoàng kim gắn với bất động sản. Giai đoạn 2006-2012, bất động sản là ngành chủ lực, mang về doanh thu kỷ lục cho tập đoàn. Tuy nhiên, sau cơn khủng hoảng tài chính từ năm 2015, ông Đoàn Nguyên Đức đã phải dần rút khỏi bất động sản để tái cơ cấu.

Một đại gia khác cũng vừa tuyên bố trở lại làm bất động sản là ông Lê Phước Vũ - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Hoa Sen (mã chứng khoán: HSG). Tại phiên họp cổ đông ngày 18/3, ông Lê Phước Vũ cho biết một trong những kế hoạch lớn của Hoa Sen sắp tới là phát triển một khu đô thị quy mô 600-700ha tại Long Thành.

Sau tuyên bố này, công ty nhanh chóng chi tiền tỷ để gom đất khu vực trên. Báo cáo tài chính quý III niên độ tài chính 2024-2025 (từ ngày 1/4/2025 đến ngày 30/6/2025), tập đoàn có khoản trả trước dài hạn cho người bán 900 tỷ đồng, liên quan đến thỏa thuận chuyển nhượng một khu đất lớn ở Long Thành, Đồng Nai.

Bầu Đức và Hoa Sen đang quay lại bất động sản (Ảnh: Tri Túc).

Biên lãi gộp Coteccons đang giảm

Coteccons được biết đến là nhà thầu lớn trong nước. Với vị thế là nhà thầu, Coteccons cũng như nhiều doanh nghiệp trong này được cho là có thể tận dụng để kinh doanh dự án bất động sản, tối đa hoá lợi nhuận.

Song lợi nhuận cũng đi kèm rủi ro và quyết định nói không của chủ tịch doanh nghiệp này được đưa ra trong bối cảnh dù chỉ số doanh thu tăng, song hiệu quả của Coteccons đang suy giảm do áp lực chi phí.

Năm tài chính 2025 (từ ngày 1/7/2024 đến 30/6/2025), Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 24.867 tỷ đồng, tăng gần 13% so với cùng kỳ và hoàn thành 99,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 454 tỷ đồng, tăng gần 47% so với năm 2024.

Tuy nhiên, biên lãi gộp của doanh nghiệp còn 3,13%, giảm nhẹ so với mức 3,38% so với niên độ trước. Chia sẻ về vấn đề này, ông Bolat Duisenov cho biết từ đầu năm nay, giá nguyên vật liệu tăng cao do có quá nhiều dự án trên khắp cả nước triển khai cùng lúc, gây thiếu hụt nguồn cung, đã khiến biên lợi nhuận sụt giảm.

Lãnh đạo công ty nhấn mạnh toàn thị trường xây dựng Việt Nam đang đối diện sự cạnh tranh quyết liệt, khiến lợi nhuận ngày càng mỏng. Trong bối cảnh ngành xây dựng Việt Nam ngày càng thu hẹp, cạnh tranh thì gay gắt, việc mở rộng thị trường quốc tế là bài toán không riêng của Coteccons, mà là chiến lược chung của nhiều bên khác.