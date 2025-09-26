Coca-Cola dừng sản xuất tại TPHCM, về Tây Ninh xây nhà máy "khủng"

Trong văn bản trả lời báo chí định kỳ, Sở Tài chính TPHCM cho biết đến cuối tháng 9/2025, dự án Coca-Cola tại phường Linh Xuân sẽ hết thời hạn thuê đất. Doanh nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động, đồng thời có 24 tháng để di dời thiết bị, xử lý môi trường và bàn giao lại mặt bằng sạch.

Để chuẩn bị cho sự chuyển dịch này, Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh) vào tháng 7 vừa qua. Dự án có vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỷ đồng), trên diện tích 19ha, lớn nhất trong 3 cơ sở của Coca-Cola tại Việt Nam. Được biết, nhà máy tại Tây Ninh có công suất tối đa 1 tỷ lít đồ uống/năm.

Coca-Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy mới tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Tây Ninh) vào tháng 7 (Ảnh: IT).

Ngày 23/9, ông Michael Goltzman, Phó Chủ tịch cấp cao, Chính sách toàn cầu và Phát triển bền vững của Coca‑Cola đã có cuộc gặp gỡ lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam tại New York, nhân chuyến dự họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 80, kết hợp các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Chủ tịch nước Lương Cường. Tại sự kiện, đại diện Coca-Cola khẳng định cam kết phát triển bền vững và đồng hành lâu dài cùng sự tăng trưởng của Việt Nam.

Tại đây, đại diện Coca-Cola nhấn mạnh việc chuyển hẳn trọng tâm sản xuất từ TPHCM về Tây Ninh là một phần trong chiến lược tái cấu trúc sản xuất của công ty tại Việt Nam.