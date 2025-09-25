Tập đoàn FLC tiếp quản lại Bamboo Airways

Sáng nay (25/9), Công ty cổ phần Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) tổ chức phiên họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường lần 2 tại Hà Nội.

Chủ tịch HĐQT Bamboo Airways Lê Thái Sâm cho biết việc tiếp tục sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways ở thời điểm hiện tại vượt quá phạm vi năng lực tài chính và quản trị của nhóm nhà đầu tư mới. Do đó, ông đề nghị Tập đoàn FLC xem xét tiếp nhận quyền sở hữu, quản lý và điều hành Bamboo Airways.

Tập đoàn FLC đã đồng ý tiếp quản lại quyền điều hành Bamboo Airways.

Theo ông Sâm, sau thời gian quản lý và điều hành hãng hàng không này, nhóm nhà đầu tư nhận thấy kinh doanh vận chuyển hàng không là một ngành rất đặc thù. Ông Lê Thái Sâm sẽ tiếp tục đồng hành với hãng trong vai trò Chủ tịch HĐQT và cam kết chịu trách nhiệm với kết quả hoạt động của hãng bay này trong giai đoạn tái cấu trúc.

Phiên họp ĐHĐCĐ bất thường sáng 25/9 của Bamboo Airways (Ảnh: Bamboo Airways).

Ban điều hành Bamboo Airways báo cáo kết quả của kế hoạch tái cấu trúc và Kế hoạch kinh doanh vận tải hàng không năm 2024-2028. Sau hơn 2 năm, hãng tiết kiệm được 20% chi phí phục vụ mặt đất.

Hiện hãng khai thác 7 tàu bay đơn dòng thân hẹp Airbus 320/A321, vận hành 12 đường bay nội địa có nhu cầu khách cao, và tạm dừng khai thác mạng bay quốc tế thường lệ, chỉ duy trì khai thác các chuyến bay thuê chuyến quốc tế.

Ông Sâm đánh giá hoạt động vận hành của Bamboo Airways đến nay chưa đạt được kết quả như mục tiêu kỳ vọng khi tiến hành tái cấu trúc. Bởi vậy, đại hội đồng cổ đông Bamboo Airways đã thống nhất dừng thực hiện 2 kế hoạch trên.

Tiếp quản lại hãng bay, Tập đoàn FLC sẽ tập trung xây dựng Kế hoạch phát triển giai đoạn 2026-2030.

Về nhân sự, các cổ đông thông qua việc miễn nhiệm 2 thành viên HĐQT là ông Vương Công Đức và ông Phạm Ngọc Vịnh. 3 thành viên được bầu bổ sung gồm ông Trương Phương Thành, Bùi Quang Dũng và bà Phùng Thị Thu Thảo. Như vậy, HĐQT Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023-2028 sẽ có 6 thành viên.

Với Ban kiểm soát, đơn từ nhiệm của 4 thành viên cũng được cổ đông thông qua và bầu bổ sung 3 người mới là ông Đặng Ngải, bà Trần Thị Mỹ Dung và Nguyễn Thị Thùy Linh.