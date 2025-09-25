Doanh nghiệp có loạt lãnh đạo từ nhiệm, chủ tịch vừa bán sạch cổ phiếu

Cụ thể, ghi nhận giao dịch đáng chú ý tại Công ty cổ phần HTC Holding (mã chứng khoán: CET) cho thấy, ông Nguyễn Thế Tài - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - vừa đăng ký bán toàn bộ 650.000 cổ phiếu CET, tương đương tỷ lệ sở hữu 10% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện từ ngày 25/9 đến 23/10 theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Cùng thời gian, hai cá nhân khác là ông Trần Hoàng Anh Tuấn - Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Trần Hoàng Cường (bố ông Tuấn) cũng có đăng ký bán toàn bộ lần lượt 1,04 triệu và 0,97 triệu cổ phiếu CET đang sở hữu.

Việc thoái toàn bộ cổ phần diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu CET liên tục tăng kịch trần. Từ mức giá 4.800 đồng/cổ phiếu phiên đầu tháng 9, thị giá CET đã nhảy vọt lên 13.600 đồng/cổ phiếu, tương đương mức tăng 2,5 lần chỉ sau chưa đầy một tháng. Đây cũng là mức giá cao nhất trong 8 năm qua của mã chứng khoán này.

Thị giá CET tăng 2,5 lần chỉ sau chưa đầy 1 tháng (Ảnh: VNDStock).

Không những tăng mạnh về điểm số, thanh khoản cũng trở nên sôi động. Trước đây, mỗi phiên giao dịch mã CET chỉ có vài trăm cổ phiếu, thì hiện CET chứng kiến có đến vài trăm nghìn cổ phiếu được sang tay trong phiên.

Đáng chú ý, mới đây, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ban hành quyết định chuyển cổ phiếu CET vào diện bị kiểm soát do doanh nghiệp này chậm nộp báo cáo tài chính bán niên 2025 quá 30 ngày so với quy định.

Không chỉ giao dịch đáng chú ý, HTC Holding cũng đang có loạt biến động về dàn lãnh đạo. Vào ngày 19/9, 2 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 là ông Đỗ Văn Đạt và bà Hà Lê Thúy Vy đã có đơn từ nhiệm với lý do cá nhân.

Được biết, HTC Holding tiền thân là Công ty cổ phần Tech - Vina được thành lập từ tháng 10/2009 với số vốn ban đầu là 3 tỷ đồng. Hoạt động kinh doanh của công ty bao gồm sản xuất chiết xuất các sản phẩm hương liệu tự nhiên; sản xuất nước hương liệu chưng cất; bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống...

Tính tới hiện tại, HTC Holding có vốn điều lệ là 60,5 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, dù doanh thu hàng năm của công ty đạt vài chục tỷ đồng, song lợi nhuận thu về khá thấp chỉ vài chục triệu đồng. Theo báo cáo tài chính quý II/2025, HTC Holding đạt doanh thu 10 tỷ đồng, giảm 19% so với cùng kỳ. Công ty đang lỗ 75 triệu đồng do chi phí nguyên vật liệu tăng mạnh.