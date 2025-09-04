Vingroup của tỷ phú Vượng muốn bổ sung nhiều ngành nghề kinh doanh

Tập đoàn Vingroup - Công ty cổ phần (mã chứng khoán: VIC) vừa công bố thông tin thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong bản công bố này, doanh nghiệp cho biết trước khi thay đổi đã đăng ký 58 ngành nghề.

Ngành nghề kinh doanh chính của Vingroup là kinh doanh bất động sản. Các ngành nghề kinh doanh khác được công bố như hoạt động công viên vui chơi và công viên chủ đề, dịch vụ lưu trú ngắn ngày, quảng cáo, xây dựng công trình đường bộ, đường sắt,…

Sau thay đổi, tập đoàn này đăng ký 66 ngành nghề kinh doanh. Các ngành được bổ sung gồm dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao); cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng; dịch vụ ăn uống khác; dịch vụ phục vụ đồ uống; sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng; bán buôn đồ uống; khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; khai khoáng khác chưa được phân vào đâu.

Vingroup đăng ký bổ sung 8 ngành nghề kinh doanh (Ảnh chụp Đăng ký kinh doanh doanh nghiệp).

Trước đó, đầu tháng 8, tập đoàn này đã gửi tới cổ đông tài liệu và lấy ý kiến bằng văn bản để bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, cụ thể là dự kiến bổ sung 8 ngành nghề mới như đã nêu ở trên.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2025 được công bố tháng 4, Vingroup đặt mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất 300.000 tỷ đồng, tăng 56% so với năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 10.000 tỷ đồng, tăng gần 90%. Chiến lược kinh doanh của tập đoàn này tiếp tục xoay quanh 3 trụ cột gồm sản xuất, bất động sản và du lịch nghỉ dưỡng.

Báo cáo tài chính bán niên năm 2025 đã soát xét cho biết Vingroup ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất gần 130.476 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, đạt gần 43,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế của toàn tập đoàn ghi nhận gần 4.540 tỷ đồng, đạt 45,4% mục tiêu đề ra.