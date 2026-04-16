Việt Nam khai thác gần 25 triệu tấn dầu trong 3 năm qua

Luật Dầu khí sửa đổi được đưa ra lấy ý kiến trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, rủi ro gia tăng, giá dầu khó lường và chuỗi cung ứng gián đoạn. Ngành dầu khí Việt Nam cũng đối mặt nhiều thách thức khi các mỏ hiện hữu suy giảm, trữ lượng mới hạn chế, hoạt động thăm dò, khai thác tại vùng nước sâu, xa bờ ngày càng phức tạp.

Thêm nhiều mỏ mới, khai thác gần 25 triệu tấn dầu

Tuy nhiên, Luật Dầu khí năm 2022 và các văn bản hướng dẫn đã tạo khung pháp lý thông thoáng hơn, góp phần thu hút đầu tư, duy trì khai thác và thúc đẩy hoạt động ký kết hợp đồng dầu khí khởi sắc trở lại sau thời gian gián đoạn.

Đồng thời, công tác điều tra cơ bản, hoàn thiện danh mục lô dầu khí và cơ chế ưu đãi tiếp tục được triển khai, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển ngành trong giai đoạn tới.

Đáng chú ý, nhiều mỏ và dự án được triển khai, đưa vào khai thác hoặc phát triển tích cực như Lạc Đà Vàng; Sư Tử Trắng giai đoạn 2B; Kình Ngư Trắng và Kình Ngư Trắng Nam; Đại Hùng Nam và Đại Hùng giai đoạn 3; Thiên Nga - Hải Âu; Khánh Mỹ - Đầm Dơi; Nam Du - U Minh; Kình Ngư Vàng…

Khai thác dầu khí là ngành công nghiệp mũi nhọn tại Việt Nam (Ảnh: PVN).

Trong năm 2025, một số công trình, mỏ mới đã có dòng dầu đầu tiên như Đại Hùng giai đoạn 3, Kình Ngư Trắng - Kình Ngư Trắng Nam và giàn Bạch Hổ BK-24, góp phần gia tăng sản lượng khai thác.

Hoạt động phê duyệt báo cáo tài nguyên, trữ lượng dầu khí và kế hoạch phát triển mỏ được cải thiện rõ rệt với 37 hồ sơ được phê duyệt trong giai đoạn 2023-2025. Đồng thời, việc thu dọn công trình và chấm dứt hợp đồng được triển khai đúng quy định.

Giai đoạn 2023-2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam gia tăng trữ lượng đạt 38,8 triệu tấn quy dầu, khai thác gần 25 triệu tấn dầu và gần 20 tỷ mét khối khí, nộp ngân sách nhà nước hơn 480.000 tỷ đồng, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt của ngành dầu khí.

Sửa Luật Dầu khí để gỡ nút thắt và thu hút đầu tư

Qua thực tiễn triển khai, Bộ Công Thương đánh giá vẫn còn một số vướng mắc cần tiếp tục hoàn thiện. Trước hết, chuỗi giá trị dầu khí còn bất cập ở khâu trung nguồn và hạ nguồn, đòi hỏi đơn giản hóa thủ tục đầu tư, bổ sung quy định về quản lý an toàn và có cơ chế ưu đãi như miễn, giảm tiền thuê mặt nước, đáy biển cho các dự án đường ống ngoài khơi.

Bên cạnh đó, Luật Dầu khí năm 2022 chưa có cơ chế đủ mạnh để phát triển dịch vụ dầu khí kỹ thuật cao, trong khi đây là lĩnh vực then chốt; cần quy định rõ trách nhiệm sử dụng dịch vụ trong nước, khuyến khích nội địa hóa, ưu tiên doanh nghiệp và nhân lực Việt Nam, đồng thời thiết lập tiêu chí, điều kiện phù hợp với cam kết quốc tế.

Ngoài ra, cần bổ sung cơ chế thúc đẩy phát triển các dự án năng lượng ngoài khơi như điện gió, hydrogen… gắn với hạ tầng và dữ liệu sẵn có của ngành dầu khí. Quy định về giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon trong hoạt động dầu khí, nhất là tận dụng các mỏ đã suy giảm để lưu trữ khí thải, phù hợp với pháp luật về bảo vệ môi trường và cam kết quốc tế của Việt Nam.

Các lô, mỏ, giếng thăm dò, thẩm lượng và dự án phát triển mỏ của Murphy Oil tại bể Cửu Long (Ảnh: Murphy Oil).

Trong bối cảnh chuyển dịch năng lượng toàn cầu, giai đoạn vừa qua chứng kiến sự bùng nổ của năng lượng tái tạo nhờ chi phí giảm mạnh, nhưng nhiên liệu hóa thạch vẫn giữ vai trò chủ đạo.

Từ nay đến năm 2050, xu hướng sẽ chuyển sang tích hợp hệ thống năng lượng và khử carbon sâu, với các công nghệ như lưu trữ năng lượng, hydrogen xanh và thu giữ, lưu trữ carbon đóng vai trò then chốt.

Tuy nhiên, trong bối cảnh trữ lượng suy giảm, mỏ mới quy mô nhỏ, khai thác vùng nước sâu khó khăn, giá dầu biến động và yêu cầu thực hiện mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, việc sửa đổi luật là cần thiết, cấp bách.

Theo đó, định hướng sửa đổi tập trung quy định khung, đơn giản hóa thủ tục, tăng cường phân cấp, phân quyền; hoàn thiện quy định về hợp đồng và hoạt động dầu khí; bổ sung cơ chế ưu đãi đầu tư.

Đồng thời phát triển chuỗi giá trị dầu khí, đặc biệt là dịch vụ kỹ thuật cao và năng lượng ngoài khơi; đồng thời bổ sung quy định về giảm phát thải khí nhà kính, thu giữ và lưu trữ carbon, bảo đảm đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành.