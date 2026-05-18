Giá vàng “bốc hơi” hơn 30 triệu đồng từ đỉnh, người mua lỗ nặng

Kết thúc tuần giao dịch từ ngày 11/5 đến 16/5, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết tại 160,5-163,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trước đó, đầu tuần, giá vàng ở 164-167 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Như vậy, sau một tuần giao dịch, giá đã giảm 3,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán duy trì ở mức 3 triệu đồng. Người mua nếu mua ở vùng giá 167 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra thì hiện đã lỗ 6,5 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Vàng miếng đã liên tục trồi sụt từ mức đỉnh 191,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra thiết lập hồi cuối tháng 1. Cho đến nay, giá vàng miếng đã “bốc hơi” 30,8 triệu đồng/lượng từ đỉnh. Cộng thêm biên độ chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra, người mua vàng miếng đã lỗ 30,8 triệu đồng/lượng nếu lỡ “đu đỉnh”.

Trong khi đó, giá vàng thế giới mở cửa tuần này ở mức 4.688 USD/ounce nhưng nhanh chóng lùi về vùng 4.650 USD/ounce. Nhưng ngay sau đó vàng bật tăng mạnh để thiết lập đỉnh tuần trên 4.768 USD/ounce vào tối thứ 2.

Biến động tiếp tục xảy ra vào thứ 3 sau khi chỉ số CPI của Mỹ tăng mạnh khiến giá vàng giảm về quanh 4.700 USD/ounce. Áp lực bán gia tăng trong phiên thứ 4 kéo giá vàng xuống gần 4.680 USD/ounce.

Đến thứ năm, giá vàng nỗ lực ổn định sau khi doanh số bán lẻ của Mỹ và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tăng. Tuy vậy, đà phục hồi vẫn bị hạn chế bởi sức mạnh của đồng USD trong bối cảnh thị trường theo dõi sát cuộc gặp giữa 2 lãnh đạo cấp cao của Mỹ và Trung Quốc.

Diễn biến tiêu cực nhất xảy ra vào thứ sáu khi giá vàng rơi xuống dưới mốc 4.600 USD/ounce do lợi suất trái phiếu tăng mạnh sau đó chạm đáy tuần tại 4.511 USD/ounce và chốt tuần ở mức 4.539 USD/ounce.

Mặt hàng vàng miếng SJC (Ảnh: Mạnh Quân).

Ông Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, nhận định giá vàng thời gian tới nhiều khả năng sẽ tiếp tục dao động mạnh khi các yếu tố hỗ trợ và gây áp lực thay phiên chi phối thị trường.

Theo ông, trong ngắn hạn, đà tăng của giá dầu cùng xu hướng duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt từ các ngân hàng trung ương lớn có thể khiến kim loại quý chịu sức ép đi xuống.

Tuy nhiên về dài hạn, những động lực từng nâng đỡ vàng suốt vài năm qua được dự báo sẽ quay trở lại, nổi bật là nhu cầu mua vào bền bỉ từ các ngân hàng trung ương trong bối cảnh vai trò và ảnh hưởng của Mỹ trên thị trường toàn cầu có dấu hiệu suy yếu.

Trong khi đó, ông Daniel Pavilonis, chuyên gia môi giới hàng hóa cấp cao tại RJO Futures, cho rằng nhịp giảm của giá vàng cuối tuần trước chủ yếu xuất phát từ tâm lý thị trường hạ nhiệt khi chưa xuất hiện diễn biến căng thẳng mới liên quan tới Iran hay các cuộc tiếp xúc cấp cao tại Trung Quốc. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên do kỳ vọng lãi suất tiếp tục neo cao cũng làm giảm sức hấp dẫn của vàng.

Ông Alex Kuptsikevich, chuyên gia phân tích thị trường cấp cao tại đơn vị chuyên về giao dịch FxPro, dự báo giá vàng sẽ tiếp tục suy giảm trong tuần này. Ông lưu ý yếu tố mùa vụ khi áp lực bán thường gia tăng trong giai đoạn giữa tháng 3 đến tháng 5. Tuy nhiên, Alex Kuptsikevich nhấn mạnh rằng đà giảm của vàng không chỉ xuất phát từ yếu tố kỹ thuật mà còn chịu tác động từ môi trường chính trị và kinh tế toàn cầu.

Dù vậy, ông cho biết lực mua vẫn sẽ xuất hiện khi giá vàng tiến sát vùng 4.500 USD/ounce. Theo ông, nếu kịch bản phục hồi không thành hiện thực trong vài tuần tới, áp lực bán có thể kéo giá vàng về vùng 4.350 USD/ounce và thậm chí thấp hơn.

Tuần này, thị trường sẽ tập trung vào loạt dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, gồm doanh số bán nhà chờ xử lý, biên bản họp chính sách của Fed, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp, dữ liệu xây dựng, chỉ số PMI sơ bộ tháng 5 của S&P Global và báo cáo tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan.