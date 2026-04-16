Chi phí bay ảnh hưởng vì giá Jet A1, hàng không Việt xoay xở ra sao?

Tính đến cuối tháng 3, xung đột quân sự tại Trung Đông vẫn đang căng thẳng. Tuyến đường vận chuyển hơn 20% lượng dầu thô toàn cầu bị gián đoạn đã đẩy giá dầu thế giới tăng vọt.

Tại Việt Nam, giá nhiên liệu máy bay Jet A1 tăng từ mức trung bình 89 USD/thùng (tháng 2) lên 234,3 USD/thùng vào ngày 24/3. Cục Hàng không Việt Nam đề xuất áp dụng cơ chế phụ thu nhiên liệu đối với vé nội địa hạng phổ thông cơ bản, mức cao nhất 680.000 đồng/vé, trong 3 tháng từ 1/4 đến 30/6.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, ông Đào Đức Vũ - Phó tổng giám đốc Sun PhuQuoc Airways -chia sẻ, nhiên liệu chiếm 30-40% chi phí khai thác, nên hãng hàng không đang trong giai đoạn phát triển và mở rộng quốc tế - khi đang chuẩn bị cao điểm hè 2026 sẽ đối mặt với nhiều thách thức.

Thứ nhất, khi giá dầu tăng mạnh, chi phí mỗi chuyến bay bị đẩy lên cao, gây khó khăn cho việc duy trì giá vé cạnh tranh. Điều này đặc biệt nhạy cảm với các đường bay mới của Sun PhuQuoc Airways.

Thứ hai, thách thức lớn hơn nằm ở tính ổn định của nguồn cung nhiên liệu trong bối cảnh địa chính trị biến động. Nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng hoặc những biến động bất thường trong logistics nhiên liệu có thể ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch khai thác, thậm chí làm gián đoạn lịch bay nếu không có phương án dự phòng phù hợp. Nếu tình hình này xảy ra, có thể ảnh hưởng đến uy tín và phần nào tổn hại đến niềm tin của hành khách đối với hãng bay mới như SPA.

Cuối cùng, việc chuyển toàn bộ chi phí gia tăng thêm sang giá vé là điều không dễ dàng, đặc biệt với các đường bay quốc tế mới cần chính sách giá linh hoạt để thu hút khách. Điều này buộc hãng phải chủ động hấp thụ một phần chi phí, qua đó gia tăng áp lực lên dòng tiền và kế hoạch tài chính trong ngắn hạn.

Đại diện Vietravel Airlines cho biết giá nhiên liệu lên cao, dự báo trung bình đạt hơn 200 USD/thùng trong tháng 3 (chưa kể phụ phí premium). Với mức giá nhiên liệu này, Vietravel Airlines ước tính sẽ tăng thêm chi phí hoạt động từ 20-30% so với thời điểm trước chiến sự.

Mặc dù chi phí tăng cao tuy nhiên hãng này vẫn đang khai thác ổn định các đường bay theo kế hoạch, hiệu suất sử dụng ghế của hãng vẫn ghi nhận ở mức cao và ổn định đạt xấp xỉ 90% trong tháng 3.

Tàu bay hoạt động tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Loạt biện pháp ứng phó

Để ứng phó trước “cơn bão” xăng dầu, hãng Sun PhuQuoc Airways cho biết đang thực hiện cùng lúc nhiều phương án như điều tiết vận hành linh hoạt bằng việc ưu tiên đường bay có hệ số sử dụng ghế cao và khả năng sinh lời tốt; điều chỉnh tần suất hoặc khung giờ trên các đường bay kém hiệu quả. Song song, hãng cũng quản trị rủi ro nhiên liệu, làm việc chặt chẽ với đối tác cung ứng để đảm bảo nguồn cung ổn định; xây dựng nhiều kịch bản giá biến động; tiếp tục khai thác tối đa hiệu suất đội tàu mới và tối ưu đường bay, tải trọng….

Còn Vietravel Airlines, trước diễn biến của tình hình giá nhiên liệu vẫn còn ở mức cao, đang nỗ lực làm việc với các nhà cung ứng xăng dầu để đáp ứng nhu cầu khai thác của hãng đồng thời nhằm giảm thiệt hại do chi phí khai thác tăng cao, hãng đã chủ động triển khai giảm tải từ xa giai đoạn từ 1/4 đến 23/4.

Hãng vẫn duy trì tối thiểu tần suất 1 chuyến/ngày trên tất cả các đường bay đang khai thác và thông báo từ sớm để tránh ảnh hưởng đến lịch trình đi lại của hành khách. Dự kiến cuối tháng 4 và đầu tháng 5 nếu tình hình giá xăng dầu hạ nhiệt, Vietravel Airlines sẽ bổ sung tăng chuyến trên các trục chính như Hà Nội - TPHCM, Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Đà Nẵng, TPHCM - Vinh .

Nhằm đảm bảo quyền lợi của hành khách, hãng đã triển khai thông báo từ sớm, từ xa đến các hành khách, toàn bộ vé sẽ được hoàn trả miễn phí, trong trường hợp hành khách vẫn có nhu cầu đi trên chuyến bay, hãng sẽ bố trí đổi vé trên chuyến bay gần nhất cho hành khách. Hãng cũng dự kiến bổ sung tàu bay trước kỳ nghỉ lễ 30/4 để đón nhu cầu đi lại gia tăng đợt cao điểm.

Vietnam Airlines cũng đang áp dụng dải giá linh hoạt từ cao đến thấp. Mức giá cao nhất chắc chắn không vượt trần và trong lúc khó khăn, chi phí tăng, bình quân giá vé của Vietnam Airlines hiện ở mức 80% so với giá trần. Hãng khẳng định không đẩy hết cái khó cho khách hàng mà quan điểm là cùng chia sẻ.

Hãng cho biết trong thời gian tới, giá vé sẽ có điều chỉnh nhưng sẽ tính toán ở điểm hài hòa giữa tối ưu quyền lợi của người tiêu dùng, đảm bảo yếu tố cạnh tranh. Qua đó, hạn chế thấp nhất tác động tiêu cực tới hoạt động của doanh nghiệp và đồng thời duy trì ổn định trước mắt nhưng không ảnh hưởng tới tăng trưởng trong dài hạn.

Đuôi các tàu bay tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nói gì?

Liên quan đến nguồn cung nhiên liệu cho ngành hàng không, trả lời phóng viên báo Dân trí, ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Quản lý kinh doanh xăng dầu và khí, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) - thừa nhận đây cũng là một lĩnh vực bị ảnh hưởng rõ rệt từ xung đột tại Trung Đông.

"Giá nhiên liệu bay đã tăng mạnh, có thời điểm tăng mạnh so với trước xung đột, làm chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng đáng kể. Nguồn cung nhiên liệu bay trên thị trường quốc tế có thời điểm gặp khó khăn cục bộ, do đứt gãy chuỗi cung ứng và cạnh tranh nguồn hàng", ông Tuấn nêu.

Tuy nhiên, ông cho biết với sự chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Công Thương, cùng sự chủ động của các doanh nghiệp cung ứng nhiên liệu hàng không trong nước, đến nay nguồn cung nhiên liệu bay cơ bản vẫn được duy trì, không để xảy ra gián đoạn hoạt động khai thác.

"Các doanh nghiệp đã chủ động tìm kiếm nguồn nhập khẩu bổ sung, đồng thời phối hợp điều tiết trong nước để bảo đảm ưu tiên cho các giai đoạn cao điểm vận tải", ông nói.

Mặc dù chịu áp lực lớn từ thị trường quốc tế, nhưng đại diện Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho biết nhờ các giải pháp điều hành đồng bộ, nguồn cung xăng dầu nói chung và nhiên liệu hàng không nói riêng vẫn được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng và vận tải trong nước.

Về phía doanh nghiệp cung ứng, Công ty cổ phần Nhiên liệu bay Petrolimex (Petrolimex Aviation) cho biết đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm duy trì nguồn cung Jet A-1 liên tục, không để gián đoạn hoạt động cấp phát tại các cảng hàng không trên toàn quốc.

Doanh nghiệp đã tìm kiếm và triển khai các phương án tạo nguồn nhập khẩu thay thế từ các thị trường khác trong khu vực châu Á và Đông Nam Á, đảm bảo duy trì khối lượng nhập khẩu đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong nước.

Petrolimex Aviation cũng chủ động làm việc với các hãng hàng không trên hai phương diện: Phối hợp linh hoạt kế hoạch bay để tối ưu, tiết kiệm nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung hạn chế; đồng thời chia sẻ áp lực chi phí khi giá nhập khẩu và logistics tăng cao, minh bạch thông tin để cùng tìm giải pháp hợp lý.

Ngay khi có điều chỉnh các loại thuế với nhiên liệu hàng không, doanh nghiệp này đã nhanh chóng rà soát, tính lại cơ cấu chi phí và điều chỉnh giá Jet A-1, bảo đảm áp dụng sớm, tránh độ trễ gây bất lợi cho hãng bay.

Các tàu bay chờ tại sân bay Nội Bài (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hàng không được đảm bảo

Trước đó, tại họp báo thường kỳ Bộ Xây dựng, ông Đỗ Hồng Cẩm, Phó cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam, cho biết thời điểm hiện tại giá vé và nhiên liệu hàng không hàng không đang có những tín hiệu tích cực. Nguồn nguyên liệu cung cấp cho hàng không đảm bảo đến hết tháng 4.

Ông Cẩm khẳng định hàng không Việt Nam đảm bảo phục vụ nhu cầu của hành khách dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 và cho biết thêm rằng các hãng hàng không đang tiếp tục tìm kiếm, đa dạng hóa đầu mối cung cấp nguyên liệu trong nước và quốc tế để đáp ứng yêu cầu trước mắt.

Về phía cơ quan quản lý Nhà nước, trên cơ sở đề xuất của Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Xây dựng đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ và kiến nghị các bộ, ngành liên quan nghiên cứu các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Ông Đỗ Hồng Cẩm đánh giá, việc điều hành giá dịch vụ hàng không cần đảm bảo hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, đồng thời giữ môi trường cạnh tranh lành mạnh trên thị trường.

Bên cạnh phương án về giá, các cơ quan chức năng cũng đang cân nhắc nhiều chính sách khác như chính sách thuế, phí, cũng như các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp nhằm giảm áp lực chi phí, tăng khả năng cạnh tranh và duy trì hoạt động ổn định.

Đại diện cơ quan quản lý nhấn mạnh, việc điều chỉnh chính sách phải đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp thực tiễn, đồng thời có sự so sánh, cân nhắc kỹ giữa các phương án để lựa chọn giải pháp khả thi nhất.

Trong thời gian tới, các hãng hàng không Việt Nam sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý và các đơn vị liên quan để đánh giá, hoàn thiện báo cáo, từ đó đề xuất giải pháp phù hợp nhằm hỗ trợ ngành hàng không vượt qua khó khăn, phát triển ổn định và bền vững.

Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, quý I/2026, các hãng hàng không Việt Nam cũng vận chuyển hơn 15 triệu khách, tăng gần 10%, trong đó vận chuyển nội địa đạt hơn 10 triệu khách, vận chuyển quốc tế đạt hơn 5 triệu khách.

Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, nêu rõ mục tiêu đến năm 2030 là bảo đảm vững chắc an ninh năng lượng, cung cấp đủ và ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đồng thời nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và bảo vệ môi trường sinh thái. Ngành năng lượng sẽ phát triển hài hòa giữa các phân ngành với hạ tầng đồng bộ, thông minh, đạt trình độ tiên tiến trong khu vực ASEAN.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2030 tỷ lệ tiết kiệm năng lượng 8-10% và giảm phát thải khí nhà kính từ 15-35% so với kịch bản thông thường. Tầm nhìn đến năm 2045, ngành năng lượng Việt Nam phát triển bền vững, sử dụng hiệu quả tài nguyên.

Thực hiện và triển khai theo Nghị quyết số 70 của Bộ Chính trị về đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Cục Hàng không Việt Nam đang phối hợp với các hãng hàng không, cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng, tìm phương án tối ưu, phù hợp nhất trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lắng nghe ý kiến của các hãng hàng không, các cơ quan chuyên môn.

Đồng thời, Cục cũng cân nhắc, so sánh cẩn trọng tính khả thi giữa các phương án, các công cụ điều hành khác nhau, từ điều hành về giá, phí, phụ thu nhiên liệu… Thời gian ngắn tới, trên cơ sở đánh giá, Cục sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp hỗ trợ hiệu quả, vượt qua thách thức.