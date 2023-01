Vàng tăng mạnh, USD giảm sâu sau 2 tuần đầu năm mới

Vàng sẽ còn tăng tiếp?

Kết thúc tuần này (9/1-15/1), giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn giao dịch tại 66,4-67,4 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với đầu tuần, giá chiều mua đã giảm 50.000 đồng/lượng song giá chiều bán lại tăng 150.000 đồng/lượng. Việc này kéo dài chênh lệch 2 chiều mua - bán từ mức 800.000 đồng/lượng lên 1 triệu đồng.

Trong khi đó, giá vàng thế giới đóng cửa tuần ở mức 1.920,6 USD/ounce. Đây cũng là mức cao nhất kể từ tháng 4 năm ngoái. Giá vàng tiếp tục đà tăng của phiên trước, khi các dấu hiệu cho thấy lạm phát tại Mỹ hạ nhiệt trong tháng 12/2022 đã gây sức ép lên đồng USD và đẩy giá vàng lên. Như vậy, 2 tuần đầu tiên của năm mới đều ghi nhận giá vàng tăng mạnh.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế phí, giá vàng trong nước đang đắt hơn giá quốc tế khoảng 12,8 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa vàng trong nước và thế giới thu hẹp (Ảnh: Tiến Tuấn).

Nhìn về triển vọng giá vàng thời gian tới, ông Eric Strand - quản lý tại AuAg ESG Gold Mining ETF, giá kim loại quý có thể tăng vượt ngưỡng 2.100 USD/ounce và tăng ít nhất 20% trong năm 2023.

"Chúng tôi tin các ngân hàng trung ương sẽ chuyển hướng trong việc tăng lãi suất và trở nên ôn hòa hơn vào năm nay. Điều này sẽ giúp thị trường vàng bùng nổ trong nhiều năm 2023", ông dự báo.

"Lợi suất thực của trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống và đồng USD suy yếu đã nâng đỡ giá vàng. Hai trở ngại chính của giá vàng trong năm 2022 đang có dấu hiệu giảm bớt", nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered nhận định. Cũng theo bà, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất 0,25% vào tháng 2 trước khi tạm dừng tăng và sau đó chuyển sang cắt giảm lãi suất trong nửa sau của năm 2023.

Trong khi đó, vẫn có ý kiến cho rằng đà tăng của vàng có thể chững lại. Nhà phân tích kim loại Edward Meir của Marex, nhận định: "Thông thường, giá vàng tăng khi lạm phát tăng, nhưng hiện giá vẫn tăng bất chấp lạm phát hạ nhiệt. Giá vàng đang trong ngưỡng 1.900 USD/ounce, vì vậy có khả năng sẽ không tăng cao hơn mà nhà đầu tư có thể sẽ bán ra ở mức giá này".

USD trên tất cả các kênh đều giảm

Thị trường kim loại quý hưởng lợi song USD vẫn chịu sức ép lớn. USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - đóng cửa tuần ở mức 101,9 điểm - trở về mức giá hồi tháng 5/2022. Nguyên nhân đồng bạc xanh liên tục suy yếu vài tháng trở lại đây là bởi giới đầu tư tin rằng Fed sẽ bớt "diều hâu" hơn trong năm nay.

USD tự do và USD trong ngân hàng chênh nhau không lớn (Ảnh: Mạnh Quân).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc tuần này niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.602 đồng/USD, giảm 3 đồng so với hôm qua. Với biên độ 5% như hiện tại, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.782 đồng/USD và giá sàn là 22.421 đồng/USD.

Giá USD tại các ngân hàng lớn biến động không đáng kể so với hôm qua, các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.260-23.610 đồng/USD (mua - bán). Các ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do đang giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.420-23.480 đồng/USD, tăng 30 đồng mỗi chiều so với hôm qua. Giá USD giữa thị trường tự do và trong ngân hàng hiện chênh lệch không đáng kể.