Vàng miếng SJC tăng thêm 1,3 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC đang được các doanh nghiệp niêm yết tại 142,1-144,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá này tăng 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chênh lệch giá mua, bán vàng SJC đang là 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn đang được giao dịch quanh mức 139,5 triệu đồng/lượng mua vào và 142 triệu đồng/lượng chiều bán ra. Giá vàng nhẫn tăng đến 2,7 triệu đồng/lượng, chênh lệch giá mua, bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng giao ngay mở cửa phiên mới ở mức 4.110,7 USD/ounce, tăng hơn 92 USD/ounce so với mức hơn 4.018 USD/ounce của thời điểm mở cửa phiên trước đó.

Giá vàng tăng mạnh trong ngày 13/10 do nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung tái bùng phát và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất.

Giá vàng đã tăng giá trên 54% từ đầu năm đến nay, được thúc đẩy bởi các rủi ro địa chính trị, cùng với hoạt động mua vàng mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương, dòng vốn đổ vào các quỹ hoán đổi danh mục (ETF), kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất và những bất ổn kinh tế xuất phát từ thuế quan.

Đồng USD tăng giá

Đồng USD tăng giá so với đồng EUR và yên Nhật trong phiên giao dịch ngày thứ Hai, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump có động thái góp phần làm dịu bớt căng thẳng thương mại âm ỉ giữa Washington và Bắc Kinh.

Trong nước, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với USD ở mức 25.112 đồng. Tỷ giá USD tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước mua vào - bán ra giảm, hiện ở mức: 23.907-26.317 đồng/USD.