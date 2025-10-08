Giá vàng miếng áp sát 142 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước neo cao

Đến 10h30, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,9-141,9 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng thêm 500.000 đồng so với thời điểm mở cửa phiên sáng.

Giá vàng nhẫn cũng lập đỉnh mới ở mức 136,4-139,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 400.000 đồng mỗi chiều so với đầu phiên.

Mở cửa phiên giao dịch ngày 8/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng so với giá đóng cửa phiên hôm qua. Đây là mức giá kỷ lục mới của vàng miếng SJC. Chênh lệch giữa hai chiều mua và bán được duy trì ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng thiết lập đỉnh mới ở mức 138-138,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), với chênh lệch giữa hai chiều mua và bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 7/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết ở mức 138,6-140,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Đây là mức giá cao nhất mà vàng miếng SJC từng ghi nhận trên thị trường. Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán được duy trì ở 2 triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng nhẫn đang ở 135-137,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa 2 chiều mua và bán ở mức 2,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước neo ở ngưỡng kỷ lục trong bối cảnh giá thế giới đang tiến gần mốc 4.000 USD/ounce. Cụ thể, giá vàng đang được giao dịch quanh 3.980 USD/ounce. Hiện tại, giá vàng trong nước và thế giới chênh nhau gần 14 triệu đồng/lượng.

Mặt hàng vàng nhẫn được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo khảo sát vàng hàng tuần của Kitco News, giới phân tích Phố Wall tiếp tục duy trì tâm lý lạc quan mạnh mẽ sau một tuần giao dịch ấn tượng. Nhiều chuyên gia cho rằng đà tăng của kim loại quý vẫn chưa dừng lại, trong khi nhà đầu tư cá nhân cũng ngày càng tin tưởng vào triển vọng tích cực trong ngắn hạn. Một số dự báo cho rằng vàng có thể sớm chạm mốc 4.000 USD/ounce - mức giá kỷ lục nếu đạt được trong thời gian tới.

Sự tăng giá mạnh mẽ của vàng được thúc đẩy bởi 2 yếu tố chính, đó là kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay và tình trạng đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài. Điều đó đã kích thích nhà đầu tư gia tăng nhu cầu trú ẩn vào vàng.

Nhóm nghiên cứu hàng hóa tại Bank of America nhấn mạnh mục tiêu 4.000 USD/ounce vào đầu năm sau, cho rằng nhu cầu đầu tư sẽ không cần nhiều để đạt được mức đó.

Tuy nhiên, với mục tiêu đang trong tầm ngắm, nhà phân tích kỹ thuật Paul Ciana của BofA cho biết kim loại quý này đã đạt được phần lớn tiềm năng tăng giá và có vẻ đang ở trạng thái quá mua.

Theo giới phân tích, giá vàng thế giới đang hưởng lợi từ dòng tiền trên thị trường quốc tế khi các nhà đầu tư tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị, lo ngại bất ổn kinh tế vĩ mô. Đặc biệt, việc chính phủ Mỹ đang tạm thời đóng cửa càng khiến nhà đầu tư tìm đến vàng.

Năm ngoái, kim loại màu vàng tăng 27%. Theo Bloomberg, giá vàng đã tăng khoảng 50% từ đầu năm, phản ánh sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn kinh tế và chính trị diễn ra ở nhiều nơi.

Các quỹ đầu tư cũng ghi nhận dòng vốn mạnh mẽ vào tuần trước, với lượng vàng nắm giữ tăng cao nhất trong hơn 3 năm qua, chủ yếu nhờ sự tham gia tích cực của các nhà đầu tư tư nhân.

Giá USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 98,4 điểm, tăng 0,3% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 10 đồng, niêm yết tại mức 25.141 đồng/USD, giảm 5 đồng so với trước đó. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.884-26.398 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.150-26.398 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.145-26.398 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.515-26.615 đồng/USD (mua - bán), tăng 25 đồng mỗi chiều.