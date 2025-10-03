Giá bán vàng miếng mất mốc 138 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC neo quanh 138 triệu đồng/lượng

Mở cửa phiên giao dịch ngày 3/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 135,8-137,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng mỗi chiều.

Giá vàng nhẫn sáng nay niêm yết tại 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giữ nguyên giá.

Trước đó, kết thúc phiên giao dịch ngày 2/10, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp niêm yết tại 136-138 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Phiên hôm qua, vàng miếng giữ nguyên giá. Trước đó, mặt hàng này có thời điểm đạt 136,4-138,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), lập kỷ lục mới.

Giá vàng nhẫn kết phiên hôm qua niêm yết tại 131,5-134,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng mỗi chiều.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao dịch quanh 3.844 USD/ounce (giảm 20 USD), tương đương khoảng 123,7 triệu đồng/lượng. Như vậy, giá vàng SJC trong nước vẫn cao hơn thế giới gần 14 triệu đồng/lượng.

Trước đó, có thời điểm kim loại này lên tới 3.893 USD/ounce và lập kỷ lục mới. Nguyên nhân chính khiến giá vàng đạt đỉnh mới là do Chính phủ Mỹ đóng cửa lần đầu tiên sau gần 7 năm, khi Quốc hội Mỹ không đạt được đồng thuận về ngân sách trước hạn chót ngày 1/10. Diễn biến này làm gia tăng lo ngại rủi ro, khiến dòng tiền tìm đến vàng như kênh trú ẩn an toàn, bất chấp cảnh báo “tăng quá nóng”. Sau giai đoạn bứt phá, giá vàng quay đầu giảm nhẹ do áp lực chốt lời.

Mặt hàng vàng miếng SJC được doanh nghiệp bày bán (Ảnh: Thành Đông).

Dù vậy, từ đầu năm tới nay, vàng đã tăng giá khoảng 48%, mức tăng theo năm cao nhất kể từ năm 1979.

Tính từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng khoảng 48% – mức tăng mạnh nhất kể từ năm 1979. Bên cạnh đó, nhiều ngân hàng trung ương và tổ chức lớn tiếp tục gia tăng mua vàng để đa dạng hóa dự trữ, trong bối cảnh hệ thống tài chính toàn cầu chịu áp lực nợ.

Bên cạnh đó, kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất để kích thích kinh tế, kết hợp với đồng USD suy yếu, đã làm tăng sức hấp dẫn của vàng.

USD ngân hàng ở mức kịch trần

USD-Index - thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh với rổ tiền tệ lớn - đạt 97,9 điểm, tăng 0,2% so với trước đó. Hồi đầu năm, USD-Index có thời điểm tiệm cận 110 điểm.

Tại thị trường trong nước, tỷ giá trung tâm kết thúc hôm qua được Ngân hàng Nhà nước điều chỉnh giảm 10 đồng, niêm yết tại mức 25.177 đồng/USD. Với biên độ 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch là trong khoảng 23.917-26.436 đồng/USD.

Tại các ngân hàng lớn, đồng bạc xanh được giao dịch tại 26.215-26.435 đồng/USD (mua vào - bán ra). Các ngân hàng tầm trung niêm yết đồng bạc xanh tại 26.235-26.435 đồng/USD (mua vào - bán ra).

Trên thị trường tự do, USD được giao dịch quanh 26.515-26.615 đồng/USD (mua - bán), tăng 25 đồng mỗi chiều.