Vàng hạ nhiệt, giá bạc tiếp tục tăng cao

Theo số liệu của Dow Jones Market Data, kim loại quý này đã tăng 67,55% kể từ đầu năm 2025, vượt xa mức tăng 54,13% của vàng. Đây cũng là đà tăng mạnh nhất của kim loại này kể từ năm 1979.

Trong nước, phiên hôm nay ngày 10/10, giá bạc được niêm yết ở ngưỡng 1,914 - 1,959 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 36.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Ngược lại, giá vàng quay đầu giảm hơn 1,1 triệu đồng/lượng, đang niêm yết ở ngưỡng mức 139,4-141,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc đã chính thức vượt ngưỡng 50 USD/ounce (Ảnh: Economictradings).

Khác với vàng chủ yếu được xem như công cụ dự trữ giá trị, bạc có vai trò đặc biệt quan trọng trong lĩnh vực công nghiệp hiện đại, bao gồm tấm pin mặt trời, cảm biến quang học, chất bán dẫn, linh kiện điện tử phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI)…

Theo Nomura, nhu cầu bạc tăng mạnh ở ba lĩnh vực: năng lượng tái tạo, xe điện, và điện tử. Trong đó, Trung Quốc đẩy mạnh ứng dụng tế bào quang điện loại N có hàm lượng bạc cao.

Song song, lo ngại thiếu hụt nguồn cung bạc toàn cầu cũng góp phần làm gia tăng áp lực tăng giá. Theo báo cáo của ngân hàng Nomura, năm 2024 nhu cầu bạc cho công nghiệp đạt mức cao kỷ lục 680,5 triệu ounce, tổng nhu cầu bạc là 1.164,1 triệu ounce. Trong khi đó, nguồn cung bạc toàn cầu năm đó chỉ đạt 1.015,1 triệu ounce, dẫn tới sự thiếu hụt 148,9 triệu ounce bạc.