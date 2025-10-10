Ngày đầu hết độc quyền vàng: SJC giảm 1 triệu, vàng ACB tăng mạnh

Hôm nay 10/10, cơ chế độc quyền vàng miếng chính thức được xoá bỏ.

Cụ thể, Nghị định 232 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng, có hiệu lực từ hôm nay. Ngân hàng Nhà nước dừng cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, sẽ cấp hạn mức và giấy phép từng lần cho doanh nghiệp, ngân hàng thương mại thỏa điều kiện để xuất khẩu, nhập khẩu vàng miếng và giấy phép từng lần để nhập khẩu vàng nguyên liệu.

Dù vậy, Ngân hàng Nhà nước vẫn chưa có thông tin những đơn vị nào được cấp phép sản xuất vàng miếng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TPHCM cho biết ngày 10/10 mang ý nghĩa là dấu mốc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền sản xuất vàng miếng. Tuy nhiên, về phía ngân hàng và doanh nghiệp muốn tham gia sẽ cần thêm thời gian chuẩn bị, trải qua quá trình xin cấp phép cũng như chờ cơ quan quản lý phê duyệt.

Do đó, việc tham gia vào thị trường vàng sẽ có độ trễ nhất định.

Giao dịch bất ngờ trong phiên 10/10

Giá vàng miếng thương hiệu ACB ngang với giá vàng miếng SJC (Ảnh: Chụp màn hình từ Website ACB).

Trong phiên 10/10, thương hiệu vàng miếng SJC tại các thương hiệu đồng loạt giảm hơn 1 triệu đồng mỗi lượng.

Chiều ngược lại, giá vàng tại ACB tăng mạnh ở chiều bán, riêng vàng miếng thương hiệu ACB có lúc lên 145 triệu đồng/lượng, sau đó điều chỉnh về mức 141,2 - 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), bằng với giá vàng thương hiệu SJC. Nguyên nhân do khách hàng hỏi mua tăng lên so với bình thường.

Phía ngân hàng này cho biết, thực tế có giao dịch vàng trước đó, nhưng thanh khoản không nhiều. Đặc biệt từ sau thông báo ngày 2/10, người liên hệ hỏi mua vàng tại ACB tăng.

Dù vậy, nguồn cung theo đại diện ngân hàng vẫn hạn chế, không phải chi nhánh nào cũng có. Khách hàng muốn mua nên liên hệ hotline để được tư vấn về chi nhánh có hàng.

Trước đó, vào ngày 2/10, ngân hàng đã có thông báo tái khởi động mảng kinh doanh vàng, là nhà băng đầu tiên công bố giao dịch thương hiệu vàng miếng riêng, bắt đầu từ ngày 10/10. Loại vàng giao dịch gồm vàng miếng thương hiệu ACB (loại được sản xuất trước năm 2012), SJC và các loại vàng miếng khác do ngân hàng quy định và cập nhật tùy giai đoạn.

Người dân sẽ không còn cảnh xếp hàng dài chờ đợi?

Ghi nhận thực tế, nhiều ngày qua rất nhiều người dân vẫn miệt mài xếp hàng để mua vàng. Thời gian tới, với sự gia nhập của các bên, thị trường vàng, theo chuyên gia sẽ tạo ra sự ổn định trên thị trường vàng, giảm thiểu đầu cơ.

Đặc biệt, quy định cũng giúp cung cấp một nguồn vàng để cung - cầu ổn định, giúp giải quyết vấn đề kéo dài trong nhiều năm qua là chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới quá cao.

Theo TS Nguyễn Trí Hiếu, chuyên gia tài chính ngân hàng, việc cho phép các ngân hàng thương mại và doanh nghiệp đủ điều kiện được nhập khẩu vàng, sản xuất vàng và kinh doanh vàng là biện pháp đúng đắn giúp bình ổn thị trường hiện nay. Về phía người tiêu dùng, nhiều bên tham gia giúp cho nguồn cung và việc giao dịch dễ dàng hơn.

Người dân xếp hàng đợi mua được vàng (Ảnh: Phương Quyên).

Ngân hàng Nhà nước cũng quy định mỗi khách hàng mua, bán vàng có giá trị từ 20 triệu đồng trong ngày trở lên phải thực hiện chuyển khoản (từ tài khoản của người mua tới tài khoản của doanh nghiệp). Điều này nhằm đảm bảo yêu cầu về xác thực thông tin khách hàng và tăng tính công khai, minh bạch trong giao dịch mua, bán vàng.