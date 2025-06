Tỷ phú Vượng tài trợ 20.500 tỷ đồng cho VinFast, cổ phiếu VFS tăng bốc

VinFast Auto (mã chứng khoán trên sàn Nasdaq: VFS) vừa chính thức công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán cho quý I/2025.

Đáng chú ý, tính đến ngày 31/5, ông Phạm Nhật Vượng đã giải ngân 20.500 tỷ đồng dưới dạng các khoản tài trợ không hoàn lại cho VinFast. Số tiền này là một phần trong khoản cam kết hỗ trợ tài chính trị giá 50.000 tỷ đồng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng được công bố năm ngoái.

Trong cùng khoảng thời gian, VinFast được công ty mẹ Vingroup cho vay thêm 30.571 tỷ đồng. Tập đoàn của ông Phạm Nhật Vượng cam kết hãng xe điện này vay mới tối đa 35.000 tỷ đồng nhằm hỗ trợ đà tăng trưởng liên tục.

Trong 2 tháng qua, tài sản của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng cũng đã tăng khoảng 3 tỷ USD, vượt hơn 10 tỷ USD, theo cập nhật từ Forbes đến ngày 10/6.

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng (Ảnh: Vingroup).

Về kết quả kinh doanh của VinFast, công ty ghi nhận doanh thu 16.306 tỷ đồng, tăng gần 150% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý đầu năm, VinFast giao tổng cộng 36.330 ô tô điện, tăng 296% so với cùng kỳ năm 2024. Trong khi đó, số lượng xe máy và xe đạp điện được bàn giao đạt 44.904 chiếc, ghi nhận mức tăng 473% so với cùng kỳ năm ngoái.

Mặc dù doanh số tiếp tục tăng, công ty vẫn báo lỗ 17.694 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ hơn 14.743 tỷ đồng.

Vào đầu phiên giao dịch ngày 9/6 theo giờ Mỹ, cổ phiếu VFS của VinFast Auto bật tăng mạnh ngay khi thị trường mở cửa sau khi thông tin kết quả kinh doanh được công bố. Mã này ghi nhận mức tăng hơn 12%, lên trên 3,7 USD/cổ phiếu.

"Quý I thường là quý thấp điểm, nhưng số lượng xe được bàn giao của công ty trong kỳ này đã vượt quá tổng số xe giao trong cả nửa đầu năm ngoái", bà Lê Thị Thu Thủy, Chủ tịch HĐQT VinFast, nhận định trong báo cáo của VinFast.

VinFast cho biết sẽ tập trung vào các thị trường trọng điểm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Ấn Độ, Bắc Mỹ và châu Âu, đồng thời vẫn tiếp tục đánh giá các thị trường tiềm năng ở châu Âu, châu Á, Trung Đông và châu Phi.