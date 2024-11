Hé lộ số tiền khủng tỷ phú Vượng sẽ tài trợ cho VinFast trong 2 năm tới

Công ty cổ phần chứng khoán Vietcap vừa công bố một số thông tin quan trọng từ cuộc họp nhà đầu tư quý III/2024 của VinFast Auto (mã chứng khoán trên sàn Nasdaq: VFS). VinFast cho biết số xe điện đã giao trong quý III là hơn 21.900 xe, tăng 66% so với quý II và tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái.

Báo cáo kết quả kinh doanh chưa kiểm toán công bố tổng doanh thu quý III của VinFast đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 42,2% so với quý II và 49,3% so với cùng kỳ. Lỗ gộp là 2.957 tỷ đồng trong quý III, giảm 45,6% so với quý trước.

Biên lợi nhuận gộp còn âm 24%, từ mức âm 62,7% trong quý trước và âm 27% cùng kỳ năm 2023. Lỗ ròng ở mức 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý II và giảm 14,8% so với cùng kỳ.

Ban lãnh đạo VinFast cho biết duy trì kế hoạch bàn giao 80.000 ô tô điện trong năm 2024. Doanh nghiệp này kỳ vọng vào doanh số bán hàng tại thị trường Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ với các mẫu xe chủ lực là VF 3 và VF 5, cùng với đó là việc bàn giao tại các thị trường quốc tế trong quý IV.

Vietcap cho biết VinFast đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy lắp ráp ô tô (CKD) tại tỉnh Hà Tĩnh, tập trung vào dòng VF 3 và VF 5, sẽ khởi công xây dựng vào đầu tháng 12. Nhà máy dự kiến bắt đầu hoạt động vào năm 2025.

VinFast dự kiến tăng sản xuất xe điện phổ thông (Ảnh: VF).

Trong tháng 11, VinFast cũng đã công bố khoản hỗ trợ tài chính mới đến năm 2026 từ các cổ đông lớn và chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vingroup (mã chứng khoán: VIC). Theo Vietcap, khoản hỗ trợ tài chính này sẽ có tổng trị giá 3,4 tỷ USD thông qua tài trợ và cho vay. Doanh nghiệp này kỳ vọng sẽ đạt điểm hòa vốn về biên lợi nhuận gộp vào năm 2025 và EBITDA vào năm 2026.

Công ty chứng khoán Vietcap dự báo lượng bàn giao xe VinFast năm 2024 sẽ sẽ đạt 68.000 xe, tăng 105% so với cùng kỳ; năm 2025 sẽ bàn giao 85.000 xe, tăng 24%. Đơn vị này cũng cho rằng các khoản tài trợ của Chủ tịch Phạm Nhật Vượng sẽ là nguồn tài trợ chính cho VinFast trong giai đoạn 2025-2026.