Được tỷ phú Vượng dốc tiền đầu tư, VinFast kinh doanh thế nào?

VinFast Auto (mã chứng khoán trên sàn Nasdaq: VFS) vừa công bố kết quả tài chính chưa kiểm toán quý III. Số xe điện đã giao là hơn 21.900 xe, tăng 66% so với quý II và tăng 115% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tổng doanh thu đạt hơn 12.300 tỷ đồng, tăng 42,2% so với quý II và 49,3% so với cùng kỳ. Lỗ gộp là 2.957 tỷ đồng trong quý III, giảm 45,6% so với quý trước.

VinFast dự kiến tăng sản xuất xe điện phổ thông (Ảnh: VF).

Biên lợi nhuận gộp còn âm 24%, từ mức âm 62,7% trong quý trước và âm 27% cùng kỳ năm 2023. Lỗ ròng ở mức 13.251 tỷ đồng, giảm đáng kể 29,4% so với quý II và giảm 14,8% so với cùng kỳ.

Theo công bố, sang tháng 10, hãng bàn giao hơn 11.000 ô tô điện cho khách hàng Việt Nam, tăng 21% so với tháng 9 và nâng tổng số ô tô điện bàn giao kể từ đầu năm tại Việt Nam lên 51.000 xe.

Hãng cũng có kế hoạch mở rộng hoạt động sản xuất ở tỉnh Hà Tĩnh, chuyên sản xuất các mẫu xe điện phổ thông VF3 và VF5 để đáp ứng nhu cầu với các mẫu xe phân khúc giá thấp. Hãng dự kiến áp dụng mô hình thuê dài hạn để tối ưu dòng tiền đầu tư ban đầu.

Nhà máy lắp ráp (CKD) được thiết kế với công suất tối đa 300.000 xe điện/năm, dự kiến được bắt đầu xây dựng từ đầu tháng 12 năm nay và đi vào hoạt động trong năm 2025.

Tính đến ngày 31/10, mạng lưới bán lẻ trên toàn cầu của hãng xe theo công bố đạt quy mô 173 showroom ô tô, 160 showroom và xưởng dịch vụ xe máy điện, bao gồm cả showroom và đại lý.