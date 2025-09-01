Người dân liên kết VNeID nhận 100.000 đồng còn được tặng thêm vàng SJC

Ngay sau thông tin Nhà nước tặng 100.000 đồng/người cho toàn bộ người dân dịp Quốc khánh 2/9, hàng loạt ngân hàng đã công bố các chương trình tặng quà hấp dẫn cho khách hàng khi thực hiện liên kết tài khoản ngân hàng trong tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID.

Ngoài 100.000 đồng được nhận theo chính sách chung, khách hàng có thể nhận thêm 50.000-100.000 đồng, tùy chính sách ngân hàng vào tài khoản khi mở mới và liên kết thành công VNeID.

Một số ngân hàng khác triển khai chương trình tặng tiền kèm cơ hội trúng một chỉ vàng SJC. Đặc biệt, tại một đơn vị những khách hàng có số thứ tự mở mới rơi vào các mốc đặc biệt như 99, 299, 699… hay 9.999, 19.999, 29.999… cũng sẽ được nhận quà tặng trị giá một chỉ vàng SJC.

Có ngân hàng thông báo bố trí cán bộ làm việc xuyên lễ, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9) để thực hiện các giao dịch thanh toán theo yêu cầu của Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) nhằm chi trả kịp thời quà tặng 100.000 đồng dịp 2/9 cho người dân.

Người dân chụp hình dịp Quốc khánh (Ảnh: Mạnh Quân).

Theo khảo sát, ngay sau khi thông tin tặng 100.000 đồng/người cho toàn dân nhân dịp Tết Độc lập được công bố hôm 28/8, nhiều người đã nhanh chóng cài đặt ứng dụng VNeID để liên kết với tài khoản ngân hàng.

Toàn bộ công dân Việt Nam đã có thông tin đăng ký tại Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư đều có thể liên kết tài khoản ngân hàng với VNeID để nhận chi trả an sinh xã hội.

Tới hiện tại, theo khảo sát của phóng viên Dân trí, có 30 ngân hàng và ví đã liên kết với ứng dụng VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Từ ngày 31/8, không ít khách hàng cho biết tài khoản ngân hàng đã được cộng thêm 100.000 đồng. Đây là tiền quà tặng 100.000 đồng theo chính sách của Nhà nước.

Còn theo số liệu từ Kho bạc Nhà nước, đến 16h30 ngày 31/8, cơ quan này đã chi gần 5.700 tỷ đồng tiền quà tặng dịp 2/9, đạt hơn 53% so với dự toán (hơn 10.700 tỷ đồng). Trong đó, chi trả bằng tiền mặt chiếm gần như tuyệt đối với gần 5.690 tỷ đồng (99,83%), chuyển khoản gần 10 tỷ đồng (0,17%). Kho bạc Nhà nước trước đó cho biết làm việc xuyên lễ để kịp phát tiền cho người dân