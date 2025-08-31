Chủ hộ tích hợp tài khoản trên VNeID để nhận tiền 2/9 cho cả gia đình

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng bằng tiền mặt dịp 2/9, Bộ Tài chính đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện.

Theo Cục Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Bộ Công an, chủ hộ thường trú thực hiện tích hợp tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID để nhận tiền cho các thành viên trong gia đình một cách thuận tiện.

Số tiền của từng hộ được tính cho từng nhân khẩu dựa trên dữ liệu quốc gia. Chủ hộ hoặc thành viên được ủy quyền sẽ nhận thay và chuyển cho các thành viên khác. Với công dân chưa có nơi đăng ký thường trú, quà tặng được trao trực tiếp cho từng người hoặc người được ủy quyền.

Việc liên kết thực hiện qua 5 bước:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID phiên bản mới nhất và đăng nhập.

Bước 2: Tại giao diện chính của VNeID chọn "An sinh xã hội"; sau đó chọn "Tài khoản hưởng an sinh xã hội" để khai báo thông tin.

Bước 3: Chọn ngân hàng liên kết và điền chính xác số tài khoản ngân hàng.

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản. Tiếp đó, điền các thông tin cá nhân như: họ và tên, ngày tháng năm sinh, số Căn cước công dân, địa chỉ thường trú... để hệ thống đối chiếu dữ liệu.

Bước 5: Xác nhận, sau đó màn hình sẽ hiển thị "Gửi yêu cầu thành công". Hệ thống sẽ thông báo đăng ký thành công và tiến hành xử lý chuyển tiền.

Nếu chưa có tài khoản ngân hàng, người dân có thể tự đăng ký mở tài khoản thông qua việc tải ứng dụng ngân hàng, sau đó quay lại các bước trên để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Trong trường hợp chưa có tài khoản, người dân sẽ nhận trực tiếp bằng tiền tại điểm chi trả do địa phương tổ chức. Thời gian chi trả từ ngày 31/8 đến hết ngày 1/9. Trường hợp khách quan có thể nhận quà sau thời hạn này, nhưng không muộn hơn ngày 15/9.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tới ngày 31/8, 28 ngân hàng và ví đã liên kết với VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Trong đó, các ngân hàng gồm 4 ngân hàng có vốn Nhà nước Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ABBank, ACB, BaoViet, BVBank, Co-opBank, HDBank, KienlongBank, LPBank, MB, MSB, NamABank, NCB, PVcomBank, Sacombank, SaigonBank, ShinhanBank, Techcombank, TPBank, Vikki Bank, VPBank.

Còn các ví đã liên kết gồm Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Theo Nghị quyết 263 ngày 29/8, việc tặng tiền áp dụng cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 30/8.

Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) sẽ duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ với ngân hàng thương mại để kịp đảm bảo tặng quà cho người dân đúng thời hạn đề ra.