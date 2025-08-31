Chưa kịp nhận quà 100.000 đồng trước ngày 2/9 phải làm gì?

Sau khi Bộ Chính trị đồng ý chủ trương tặng quà cho tất cả công dân Việt Nam, mỗi người 100.000 đồng dịp Quốc khánh, Bộ Tài chính cho biết đã chuyển đầy đủ kinh phí về các địa phương để thực hiện theo quy định. Nguồn kinh phí thực hiện được bố trí trong dự toán chi ngân sách Trung ương năm 2025.

Dự kiến, TPHCM và Hà Nội là 2 địa phương có kinh phí lớn nhất, lần lượt hơn 989 tỷ đồng và 850 tỷ đồng. Các địa phương khác như An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa... có kinh phí khoảng trên 400 tỷ đồng.

Theo quy định, các địa phương không dùng hết phải hoàn trả Trung ương, nếu thiếu sẽ tạm ứng ngân sách địa phương hoặc nguồn hợp pháp khác và báo cáo Bộ Tài chính để bổ sung.

Bộ Tài chính cho biết, người dân bắt đầu nhận quà 100.000 đồng từ ngày 30/8. Việc chuyển quà cho người dân sẽ xong trước ngày 2/9. Trường hợp lý do khách quan, công dân được nhận quà sau thời hạn này, nhưng chậm nhất không quá ngày 15/9.

Người dân trang hoàng đường phố dịp Quốc khánh (Ảnh: Mạnh Quân).

Người dân có thể nhận quà theo 2 hình thức.

Thứ nhất là chuyển khoản qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng định danh điện tử VneID.

Theo khảo sát của phóng viên Dân trí, tới ngày 31/8, 28 ngân hàng và ví đã liên kết với VNeID để nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách xã hội.

Trong đó, các ngân hàng gồm 4 ngân hàng có vốn Nhà nước Agribank, BIDV, VietinBank, Vietcombank và các ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân ABBank, ACB, BaoViet, BVBank, Co-opBank, HDBank, KienlongBank, LPBank, MB, MSB, NamABank, NCB, PVcomBank, Sacombank, SaigonBank, ShinhanBank, Techcombank, TPBank, Vikki Bank, VPBank.

Còn các ví đã liên kết gồm Viettel Money, MobiFone Money, VNPT Money.

Trong trường hợp công dân chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh điện tử VneID hay chưa có tài khoản ngân hàng, cách nhận là nhận trực tiếp bằng tiền mặt tại điểm chi trả do địa phương tổ chức.

UBND xã quyết định địa điểm tặng quà phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên nơi thuận tiện cho công dân. Người dân đến địa điểm tặng quà do UBND xã tổ chức tại nơi thường trú, tạm trú, hoặc nơi ở hiện tại để nhận quà.

Theo hướng dẫn, khi nhận quà, công dân xuất trình căn cước công dân hoặc giấy tờ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Trường hợp nhận thay, công dân cần có giấy ủy quyền hợp lệ hoặc giấy khai sinh nếu nhận thay cho trẻ vị thành niên.

Theo Nghị quyết 263 ngày 29/8, việc tặng tiền áp dụng cho công dân Việt Nam và người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch nhưng đã được cấp giấy chứng nhận căn cước, cư trú tại Việt Nam và có số định danh cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tính đến ngày 30/8.

Đây là khoản chi trả an sinh xã hội, được Kho bạc Nhà nước giải ngân qua các ngân hàng thương mại. Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, Kho bạc Nhà nước (Bộ Tài chính) sẽ duy trì làm việc, thực hiện các nghiệp vụ với ngân hàng thương mại để kịp đảm bảo tặng quà cho người dân đúng thời hạn đề ra.