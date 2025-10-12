Từ yêu cầu của FTSE, "cuộc chiến" thị phần môi giới sẽ nóng bỏng?

FTSE mới đây chính thức công bố Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi cận biên. Đơn vị này sẽ áp dụng phương pháp tiếp cận theo từng giai đoạn, việc triển khai đầu tiên sẽ được tiến hành vào tháng 3/2026, và nâng hạng sẽ được xác nhận với hiệu lực từ 21/9/2026.

Quyết định trên được xem là bước ngoặt lịch sử của thị trường chứng khoán Việt Nam. Các chuyên gia phân tích cùng nhận định sau khi được nâng hạng, thị trường vốn Việt Nam sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. Niềm tin của nhà đầu tư được cải thiện, khiến chi phí vốn của doanh nghiệp giảm, doanh nghiệp dễ tiếp cận với vốn nước ngoài hơn….

Đáng chú ý, trong thông báo ngày 7/10, FTSE nhấn mạnh một điều kiện tiên quyết, đó là Việt Nam phải mở cửa cho các công ty môi giới quốc tế được phép trực tiếp làm đối tác giao dịch (counterparty) trước khi quá trình nâng hạng chính thức có hiệu lực vào tháng 9/2026.

Cụ thể, FTSE viết: “Ban quản trị chỉ số FTSE Russell (IGB) nhấn mạnh rằng việc mở quyền truy cập cho môi giới toàn cầu là điều kiện cần thiết để tiến hành phân loại thị trường chứng khoán Việt Nam".

Theo nguyên tắc của FTSE và MSCI, một thị trường chỉ được coi là “mới nổi” khi nhà đầu tư tổ chức quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận, giao dịch, và sao chép (replicate) các chỉ số chứng khoán một cách hiệu quả.

Các quỹ ETF toàn cầu như Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) hay iShares Core MSCI EM ETF (IEMG) cũng cần có khả năng mua - bán cổ phiếu Việt Nam thông qua những công ty môi giới mà họ tin tưởng, thường là các định chế toàn cầu như Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citi, hoặc UBS.

Với yêu cầu này, khi Việt Nam được nâng hạng và “mở cửa” cho môi giới, “miếng bánh” thị phần môi giới sắp tới sẽ có thêm sự cạnh tranh cực lớn.

"Cuộc chiến" này đã và đang rất sôi động.

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa công bố Bảng xếp hạng thị phần môi giới cổ phiếu, chứng chỉ quỹ và chứng quyền có bảo đảm trong quý III. 5 vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng không có sự thay đổi gồm Chứng khoán VPS, Chứng khoán SSI, Chứng khoán Techcombank (TCBS), Chứng khoán Vietcap và Chứng khoán TPHCM (HSC).

Trong quý III, thị phần của VPS tiếp tục dẫn đầu với 16,02% và tăng 1,03% so với bán niên 2025. Đứng ở vị trí thứ hai là thị phần của Chứng khoán SSI với 11,82%. TCBS và MBS cũng mở rộng thị phần trong quý III vừa qua, lần lượt đứng vị trí thứ 3 với 7,75% và thứ 6 với 5,61%.

Nhiều năm qua, các công ty chứng khoán liên tục bơm vốn, đầu tư công nghệ và chú trọng các dịch vụ gia tăng lợi ích, trải nghiệm cho khách hàng… cho thấy cuộc cạnh tranh thị phần trên thị trường ngày càng khốc liệt.

Trong khi các “ông lớn” chiếm gần 70% thị phần, thì có đến hơn 60 công ty chứng khoán khác đang chia nhau “miếng bánh” vỏn vẹn 30% còn lại.

Thời gian tới, dù cuộc chiến dự kiến sẽ thêm khốc liệt khi đón thêm “tay chơi” ngoại, song theo các chuyên gia việc cho phép môi giới quốc tế trực tiếp tham gia sẽ tăng tính minh bạch, giảm rủi ro đối tác, đồng thời nâng cao độ tin cậy của thị trường Việt Nam trong mắt nhà đầu tư tổ chức.